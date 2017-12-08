مبارك الخالدي

بجدارة واستحقاق، واصل فريق الجهراء لتحت 17 سنة صدارته لبطولة دوري الناشئين مع نهاية منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وتمكن الجهراء من الفوز على فريق الساحل 2-1 ليرفع رصيده إلى 13 نقطة وبقي الخاسر عند رصيده السابق (4 نقاط)، سجل الهدفين يوسف عايض وصالح بويش.

كما واصل فريق الكويت مطاردته المتصدر بعد أن حقق فوزا ثمينا على فريق كاظمة 4-1 ليرفع الأبيض رصيده إلى 12 نقطة، وبقي كاظمة عند رصيده السابق 9 نقاط، ونجح النصر في تخطي فريق خيطان بنتيجة 3-0 ليحافظ على موقعة في المركز الثالث 12 نقطة وظل خيطان عند رصيده السابق 3 نقاط.

واكتسح القادسية فريق الفحيحيل 8-1 ليرتقي إلى النقطة (11) وظل رصيد الخاسر خاليا من النقاط، وتمكن التضامن من الإطاحة بالعربي بهدف دون رد ليقفز إلى المركز الخامس (9) نقاط، وبقي الأخضر على نقاطه الـ 7 ، وسجل الصليبخات فوزا مستحقا على برقان 7-1 ليقفز إلى المركز السادس (9) نقاط، وظل برقان في مؤخرة الترتيب دون نقاط، كما تمكن السالمية من تحقيق انتصار كبير على الشباب 7-0 ليصبح رصيده (7) نقاط، فيما ظل رصيد الخاسر خاليا من النقاط.

لاعبو الجهراء رفعوا لوحة كتب عليها «ماتشوفون شر» للاعبي الفريق خالد يوسف وفهد الشلال.