يخوض اليوم الجمعة بطل العالم في الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق اولى مراحل بطولة ملك تايلند الدولية والتي انطلقت امس وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.

وأعرب العبدالرزاق على امله في مواصلة تحقيق الإنجازات غير المسبوقة وتسجيلها باسم الكويت ورفع العلم على منصات التتويج.

وأوضح ان نظام بطولة ملك تايلند والتي تطبق نظام «اي جي اس بي ايه» مكون من اربع مراحل لجميع الفئات باستثناء الماراثون، مشيرا الى ان اجواء البطولة والطقس الرطب يتطلبان زيادة اللياقة البدنية لاسيما انه يشارك في أقوى فئة في البطولة وهي المعدل لكبار المحترفين (برو).

واثنى العبدالرزاق على اهتمام ومتابعة وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان، اضافة الى رعاية القطاع الخاص من خلال كل من شركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي والخليج للكيبلات وكوازاكي الكويت.

يذكر ان المتسابق العبدالرزاق قد حقق قبل أسبوعين كأس المركز الاول في الجولة الثالثة من بطولة العالم والتي أقيمت في مدينة دبي.