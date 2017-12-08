أشاد أمين صندوق اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الصيد والفروسية فهد الشرهان بجهود الهيئة العامة للرياضة في دعم النادي خلال الفترة الماضية، حيث تم تنظيم البطولات الكبرى ذات الجوائز المميزة في الموسم الماضي، متطلعا إلى المزيد من النجاحات في الموسم الجديد.

وأضاف الشرهان «الموسم الماضي كان استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تم تنظيم العديد من البطولات المدعومة من الهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى البطولات التي يدعمها الأشخاص المحبون لرياضة القفز على الحواجز».

يذكر أن نادي الصيد والفروسية نجح في تنظيم العديد من البطولات المحلية سواء البطولات المدعومة من الهيئة العامة للرياضة، أو بطولة سمو الأمير التي أقيمت بعد غياب طويل، أو بطولات تحمل أشخاصا لهم تاريخ ومساهمات كبيرة في الفروسية الكويتية.

وبين أن الفرصة متاحة هذا الموسم لتنظيم بطولات على نفس المستوى الذي أقيم في الموسم الماضي، مشيرا إلى أن الكويت مليئة بالمواهب وخصوصا في الفئات العمرية الصغيرة التي يتوقع لها مستقبل مبهر متى ما توافر لها الدعم المناسب.

وأوضح فهد الشرهان أن إدارة النادي وفرت معسكرا أوروبيا لـ6 فرسان خلال الفترة الماضية كنوع من الدعم وتوفير المناخ المناسب من أجل مواصلة المشوار.

وبين أن الفارس الكويتي يحتاج إلى دعم كبير جدا من أجل المنافسة بقوة في المحافل الخارجية، حيث المبالغ المرتفعة للغاية لشراء خيول مميزة قادرة على المنافسة.