فاقت أعداد المتقدمين الـ 100 طالب لتدريبهم

ذكر المدير الفني لأكاديمية كرة القدم للمرحلة الابتدائية لمنطقة حولي التعليمية علي السعدون ان مشروع «عيالنا أملنا» مشروع ناجح في اكاديمية كرة القدم للمرحلة الابتدائية ففي النسخة الأولى للمشروع لاقى صدى واسعا وفي انطلاق النسخة الثانية للمشروع في 1 نوفمبر فاقت اعداد المتقدمين الـ 100 طالب لتدريبهم واختيار المتميزين منهم لتسويقهم للأندية المحلية.

وشكر السعدون القائمين على المشروع وعلى رأسهم الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد صاحب فكرة المشروع الرياضي التربوي.

من جانبه، قال المشرف الإداري في مشروع «عيالنا أملنا» لأكاديمية منطقة حولي التعليمية لكرة القدم محمد البلوشي: نحن متواجدون في مدرسة محمد الشايجي للمرحلة الابتدائية ونستقبل الطلاب من الصف الأول الى الصف الخامس وننصح اولياء الأمور بتسجيل ابنائهم في الاكاديمية بإشراف مدربين متخصصين في مجال كرة القدم وهدفنا من مشروع «عيالنا املنا» اكتشاف الموهوبين وصناعة بطل في لعبة كرة القدم وفي نهاية المشروع تسويقهم للأندية المحلية لرفع مستوى الرياضة الكويتية.

وأضاف المدرب بدر الجمعة في اكاديمية منطقة حولي التعليمية لكرة القدم ان هذه السنة الثانية لمشروع «عيالنا املنا» ففي السنة الاولى حققنا الكثير من النجاحات مع وجود بعض السلبيات ففي هذه السنة اللجنة المنظمة للمشروع تسعى لتتفادى جميع السلبيات والهدف من المشروع والمطلوب منا كمدربين اكتشاف مواهب الطلبة الذين لم يسبق لهم المشاركة في الأندية الرياضية وتنمية مواهبهم من خلال التدريب ومن خلال المسابقات والمهرجانات التي تقوم بها الأكاديمية وسيتم اختيار الأفضل للأندية المحلية ومن خلال المشروع سيكون هناك نجوم في المستقبل في كرة القدم الكويتية.