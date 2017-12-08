عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في السالمية بدر الخالدي إن الفريق بحاجة الى جميع اللاعبين، لذلك لا ننوي إعارة أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية أو في الفترة المقبلة لحاجة الجهاز الفني الى جميع اللاعبين الموجودين حاليا في ظل المستوى والنتائج الجيدة التي يحققها السالمية، ومن بينهم لاعب الوسط محمد السويدان الذي يعتبر من الركائز الأساسية للفريق، مشيرا إلى أن السماوي سيواجه الجهراء بصفوف مكتملة غدا في الجولة الرابعة من كأس سمو ولي العهد بعد عودة شاهين الخميس وفهد الرشيدي وغازي القهيدي.