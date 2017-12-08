مبارك الخالدي

يدخل فريقا العربي والكويت مواجهة الليلة وكل منهما يريد تحقيق طموحه، فالمتصدر يريد البقاء في القمة والوصيف يريد بلوغها من خلال إسقاط منافسه عندما يلتقيان على ستاد جابر الدولي في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس ولي العهد، والمباراة هي اختبار حقيقي للعربي الذي يتصدر المجموعة (9) نقاط، فيما يحمل الكويت (6) نقاط من مباراتين، ولحساب ذات المجموعة يلتقي الشباب (4) نقاط مع الصليبخات الذي يمتلك نقطة واحدة وذلك على ستاد نادي التضامن، ويسبق المواجهتين لقاء يجمع بين برقان بنقطة واحدة مع الفحيحيل الخالي رصيده من النقاط ستاد نادي الشباب بمنطقة الأحمدي.

«صعبة»

وتتجه الأنظار صوب لقاء القمة الذي يجمع فريقي العربي والكويت فطابع مواجهات الفريقين يتسم بالإثارة والندية وكان آخرها فوز الأبيض بهدفين دون رد في بطولة دوري VIVA.ويدرك الجهاز الفني للأخضر بقيادة المدرب محمد إبراهيم أن فريقة بحاجة إلى الفوز على الأبيض لأسباب كثيرة في مقدمتها إعلان تأهله مبكرا إلى الدور قبل النهائي كما أن الفوز يعزز الثقة التي يحتاجها اللاعبون والفريق لخوض المرحلة، ونجح الأخضر في تصدر مجموعته بعد أن حقق العلامة الكاملة حتى الآن وعانى الفريق صعوبات في المواجهات التي خاضها قبل أن يتمكن من قلب النتائج لمصلحته في الشوط الثاني.

وتكمن مشكلة الفريق في العمق الدفاعي بسبب كثرة الإصابات ويعود إلى تشكيلة الفريق المدافع احمد محمد إبراهيم في حين تبقى مشاركة المصري شوقي السعيد رهن موافقة الجهاز الفني، كما ستشهد الصفوف عودة الواعد علي احمد خلف.

ويمتلك المدرب إبراهيم أدوات اللعب القادرة على تحقيق مبتغاه بتواجد علي مقصيد والعاجي ابراهيما كيتا والنيجيري بوبي كليمنت والظهير محمد فريح.

وفي الطرف المقابل، يخوض الكويت المواجهة بروح معنوية عالية للنتائج الإيجابية التي حققها في الدوري وفي الكأس ويغيب عنه يوسف الخبيزي واحمد حزام وعلي الكندري للإصابة.

ويأمل الجهاز الفني للكويت بقيادة المدرب عبدالله بوزمع مواصلة سلسلة الانتصارات وتجديد الفوز على الأخضر، ويتميز الفريق بالنزعة الهجومية وإجادة اللعب الضاغط منذ البداية بغية التسجيل وبعثرة أوراق الفريق الخصم ويمتلك بوزمع مجموعة لافتة من اللاعبين نجح من خلالها في فرض أسلوبه بقيادة العاجي جمعة سعيد والسوري حميد ميدو والهداف باتريك فابيانو والسيراليوني محمد كمارا فضلا عن نخبة من الأسماء المحلية يتقدمهم حسين حاكم وفهد العنزي والظهير سامي الصانع وحسين الحربي ويعقوب الطراروة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة عودة النجم عبدالله البريكي بعد انقطاع لأسباب خاصة.

الشباب والتمسك بالأمل

وعلى ستاد نادي التضامن، يخوض الشباب مباراته أمام الصليبخات وعينه على الثلاث نقاط متمسكا بالأمل لخطف إحدى بطاقتي التأهل فيما ظهر الصليبخات بمستوى متذبذب هذا الموسم لعدم ثبات الجهاز الفني على تشكيلته الأساسية بداعي كثرة الغيابات، الأمر الذي يشير إلى ترجيح كفة فريق الشباب للفوز على خصمه.

حكام المباريات

٭ برقان والفحيحيل: فهد السهيل، عبدالعزيز عيدان، عبدالله هندال وعبدالله هجرس.

٭ الكويت والعربي: سعد الفضلي، عباس غلوم، علي جراق، وعلي محمود.

٭ الشباب والصليبخات: عمار اشكناني، يوسف العنزي، عبدالله عرب وطلال حبيب.