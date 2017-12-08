الحربان: هذه أخلاق أهل الكويت

الفضل: الفرحة فرحتان

الحوطي: يستاهل بويوسف

المعيوف: مدرسة في التعليق عبدالمحسن الأيوبي

‏‫تزامنا مع احتفالات الأسرة الرياضية برفع الإيقاف الخارجي عن الكرة الكويتية، ضرب نجوم العصر الذهبي وعمالقته الذين دافعوا عن ألوان الفانيلة الزرقاء في نهاية الستينيات نموذجا في الوفاء والتقدير عندما نظم النجمان سعد الحوطي وعبدالله المعيوف أول من امس في ديوان المعيوف في كيفان، حفلا لتكريم «شيخ المعلقين» خالد الحربان وذلك للاطمئنان عليه قبل المغادرة في رحلة علاج خارجية وتقديرا لتاريخه الرياضي الكبير، وأهدياه فانيلة المنتخب مكتوبا عليها أسماء العمالقة.

وتقدم الحضور رئيس مجلس الأمة والرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم الذي أهدى الحربان خالص أمنياته بالشفاء العاجل، مشددا على أن رفع الإيقاف جاء وفقا لتعديلات لم تمس سيادة القوانين والدستور الكويتي.

وقال الغانم: نحن لسنا افضل من الآخرين ولاهم بأفضل منا، فما يطبق عليهم يطبق علينا، ونسأل الله تعالى ان هذه هي الخطوة الأولى ستليها خطوات لرفع الإيقاف عن كل الألعاب.

بدوره، قال النائب احمد الفضل: والله فرحة كبيرة تسيطر علي لكوني جالسا بين نجوم قدموا الغالي والنفيس لبلدنا الحبيب وما يسعدني اكثر محاورة هؤلاء الكبار والاستماع الى نصائحهم وذكرياتهم، مبينا أن شيخ المعلقين وما قدمه للكويت يستحق التكريم وتذكير الأجيال بإنجازاته.

من جهته، أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح مواصلة العمل بكل جهد لرفع الظلم عن باقي النشاطات الرياضية عبر التفاوض مع اللجنة الأولمبية الدولية بعد النجاح في رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية.

ووعد فليطح بـ «تعويض» الشارع الرياضي الكويتي ومحبي كرة القدم عن كل ما خسره المنتخب من مشاركات وبطولات خلال الفترة السابقة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وأعرب عن شكره لكل من بذل الجهد وساهم في رفع الإيقاف سواء في الحكومة أو الهيئة أو أعضاء مجلس الأمة، لاسيما أعضاء لجنة الشباب والرياضة فضلا عن الأصدقاء حول العالم، مشيرا في نهاية حديثه إلى أن اليوم الفرحة فرحتان، حيث نجتمع نحن الرياضيين لتكريم من ادهشنا بتعليقاته وألقابه علينا وهو الكبير خالد الحربان.

من جانبه، قال المحتفى به صاحب الابتسامة الجميلة «شيخ المعلقين» خالد الحربان: هذه يا ولدي أخلاق أهل الكويت، لا ينسون المعروف، و«تشوفهم إيد وحدة»، في المواقف الحلوة.

وتابع الحربان: أشكر هذا الجمع من اخواني اللاعبين الذين عشت معهم ذكريات لا تنسى وشكرا لصاحب الديوان الاخ عبدالله المعيوف على حفاوة استقباله لنا وشكرا للاخ سعد الحوطي على هذه المبادرة التي ليست بغريبة عليه ولكل الاخوان والإعلاميين، فكلنا نتعلم من راعي نهضتنا وقائدنا الغالي أمير الانسانية.

العصر الذهبي

بدوره، قال قائد منتخبنا الوطني في العصر الذهبي سعد الحوطي: الحمدلله والشكرلله على رفع الإيقاف، ونتقدم بهذه المناسبة إلى مقام سمو أمير البلاد بالتهنئة والتبريكات لكون ربان سفينتنا هو خير داعم لأبنائه الرياضيين وإلى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة الذي عمل بجد واجتهاد هو واخوانه النواب لرسم الابتسامة على وجوهنا مجددا.

وأضاف الحوطي: نكرم شخصية من الصعب اختزال بعض الكلمات لوصفه، فهو من حول التعليق من هواية إلى احتراف وهو من كان يهيج الجماهير ويخرجها من المنازل لاستقبالنا، نعم بويوسف خالد الحربان نموذج كويتي يحتذى به ومعلم لأجيال قادمة.

مدرسة خالدة

واتفق صاحب الديوان عبدالله المعيوف مع ما قاله زميله الحوطي بحق شيخ المعلقين، موضحا ان خالد الحربان مدرسة خالدة في ذاكرتنا، فمن ينسى تعليقاته وكلماته وألقابه على لاعبي العصر الذهبي والتي تتذكرها الجماهير وتتغنى بها إلى يومنا هذا.

واختتم المعيوف حديثه قائلا: شكرا بويوسف على ما قدمته لنا من إرشادات ونصائح وكل ما فعلته لنهضة كرتنا، وهذا اقل ما نقدمه لك وان شاء الله تعود سالما معافى.