عبدالعزيز الفضلي

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د.بدر العيسى إن رفع الإيقاف عن كرة القدم جاء ثمرة عمل دؤوب ومتواصل لأمير الحكمة والإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي كانت توجيهاته تنير دروب الشباب المتعطش لإرجاع دور الأزرق وبقية الألعاب إلى عهدها السابق عهد النجاحات وتحقيق البطولات، وكذلك دور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وكذلك إصرار حكومة سمو الشيخ جابر المبارك في تحريك هذا الملف على جميع الأصعدة، وسانده في ذلك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والإخوة نواب المجلس وفي مقدمتهم النائب أحمد الفضل واللجان العاملة والشعب الكويتي الذي لم يقطع الأمل في إرجاع الرياضة الكويتية كما عهدناها وأفضل بإذن الله، مشيرا إلى أن هذا النجاح لا يعتبر رياضيا فقط إنما هو نجاح سياسي وإنساني ومعنوي عملت كل فئات المجتمع على تحقيقه في الوقت الذي نحتاج فيه للفرحة لإرجاع الكويت إلى سابق عهدها جوهرة الخليج ونشر المحبة والسلام عن طريق الرياضة.

وأضاف العيسى بحجم هذا الحدث حضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم شخصيا ليبلغ الشعب الكويتي بهذا القرار.

ألف ألف مبروك لسمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء والنواب والشعب الكويتي على إرجاع الأزرق للحظيرة الرياضية والذي يحتاج الى عمل المخلصين للحفاظ على الرياضة الكويتية على جميع المستويات.

وتهنئة أخيرة للرياضيين، ألف مبروك وإلى المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة الدعم الكامل من الحكومة والأندية والأكاديميات الرياضية التي أنشأتها وزارة التربية.