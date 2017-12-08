هنأ الرئيس الفخري للنادي الكويتي للصم وجمعية المكفوفين فهد أبوشيبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، وعموم الشعب الكويتي والرياضيين أجمع بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي، مؤكدا أن القرار لم يأت إلا بتكاتف وتعاون الجميع الذي أسهم في صدوره بصورة تنم عن الحب الذي يكنه الجميع لهذه الأرض ولقيادتها الرشيدة.

وقال أبو شيبة إن رفع الإيقاف من شأنه أن يعيد هيبة الرياضة الكويتية التي فقدت بعضا من بريقها جراء هذا الإيقاف، مبينا أن الشباب الرياضي الكويتي على أعلى درجة من المسؤولية التي تجعله أن يعيد بريق الرياضة الكويتية كسابق عهدها، لافتا الى أن الكويت غنية بالكفاءات والمواهب الرياضية التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف أبوشيبة أن خبر قرار الإيقاف جاء كالثلج على صدورنا وأفرحنا كثيرا بعد أن حرمنا من مشاهدة «الموج الأزرق» خارجيا لسنتين تقريبا، الأمر الذي جعل صدورنا تشتعل لهيبا جراء هذا الإيقاف، مشيرا الى أنني على يقين تام من أن هذا الإيقاف لن يستمر طويلا، لأننا نمتلك خيرة من الرجال الذين يعملون على قدم وساق في سبيل الرفع حتى تحقق بفضل الله ثم بجهودهم.