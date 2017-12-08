رافق وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو قبل سفره في الخروج معا إلى شارع الخليج العربي، وقال الروضان عبر حسابه في إنستغرام: «خلفنا علم الكويت وقد تقلدته أبراج الكويت وازدانت به باللون الأزرق الباقي».

وأضاف: «كم هو كبير هذا الشعور حينما ترى الفرحة مرتسمة على وجوه الكويتيين، أشكر كل من كان سببا لذلك، وأشكر كل من أثنى وبارك، فالكلمات لا توفيكم».

وتابع: «كانت وستبقى الكويت.. كبيرة بأميرها وشعبها وأزرقها، أدام الله علينا نعمة التعاون والوفاق، وندعو الجميع الى طي صفحات الماضي وما تحمله من خلافات، لنفتح صفحة جديدة عنوانها التضامن والتعاون لكل ما هو جديد ولمصلحة الوطن والمواطن».