مبارك الخالدي - يحيى حميدان

أجمع عدد من لاعبي كرة القدم على أهمية رفع الإيقاف لأنهم المستفيدون أولا وأخيرا منه.



وأكد لاعب فريق الكرة بنادي اليرموك مبارك البناي أن الحماس سيرتفع لدى اللاعبين خلال الفترة المقبلة، حيث سيسعى كل لاعب للاهتمام بنفسه اكثر كون الطموح الأكبر بالنسبة لنا هو ارتداء الفانيلة الزرقاء وتمثيل بلدنا خير تمثيل في المحافل الخارجية.



وأشار البناي الى انه شخصيا كان يشعر بالإحباط بسبب الإيقاف، وهو ما جعله لا يضاعف الاهتمام بنفسه لعدم وجود الحافز في الوصول إلى المنتخب الوطني.



واردف البناي قائلا: «حتى في حال لم يتم اختياري للأزرق فسأشجع المنتخب بكل حماس في الملعب أو من خلف الشاشة».



من ناحيته، قدم مهاجم النصر طلال العجمي شكره لجميع من ساهم في رفع الايقاف في سبيل عودة الازرق للمحافل الخارجية.



وقال العجمي إن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاع المستوى الفني في البطولات المحلية بسبب رغبة كل لاعب في إثبات جدارته وحجز مكان له في تشكيلة الازرق.



من جهته، قال لاعب فريق كرة الصالات بنادي كاظمة ومنتخبنا الوطني عبدالرحمن الوادي إن قرار رفع الايقاف عن الكرة الكويتية أدخل الفرحة في قلوب كل الشعب الكويتي والذين اشتاقوا لرؤية الفانيلة الزرقاء من جديد.



وأضاف: «في لعبة الصالات حرمنا من اللعب في الكثير من البطولات المهمة مثل كأس العالم وكأس آسيا للأندية أو المنتخبات طوال العامين الماضيين، ولكن علينا التطلع منذ الآن للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة والبداية ستكون في تصفيات كأس آسيا 2019 لكرة الصالات التي ستنطلق في شهر أغسطس المقبل».



وأكد نجم الازرق عامر المعتوق أن قرار رفع الايقاف هو: «عيد» خاص للاعبين وجمهور المنتخب وقال: فرحتنا كبيرة ولا توصف بعد عودة النشاط ورفع الظلم الذي حرم جيلا كامل من اللاعبين من الظهور والإبداع وأملنا كبير في لاعبينا في تعويض هذا الغياب على ارض الملعب عبر الفوز والانتصارات فنحن ندرك تماما مدى اشتياق جماهير الازرق الى عودة منتخبنا الى الظهور في البطولات مرة أخرى.