أحمد السلامي

تأكيداً لما نشرته «الأنباء» نقلا عن قناة «الكأس» أمس، تقرر نقل بطولة كأس الخليج في نسختها الـ ٢٣ من قطر إلى الكويت، حيث أبدت قطر في وقت سابق موافقتها على نقل البطولة، ليتبعها بعد ذلك إعلان المملكة العربية السعودية التأكيد على النقل ومشاركة المنتخب السعودي.



وكانت مشاورات انتهت حسبما جاء ذكره في موقع العربية.نت على نقل بطولة خليجي 23 من قطر إلى الكويت.



وفي التفاصيل، تقرر أن تقام بطولة كأس الخليج المقبلة في الكويت، وذلك عقب جهود حثيثة بذلها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس هيئة الرياضة في السعودية تركي آل الشيخ.



وكان مقررا أن تقام منافسات البطولة في قطر، قبل أن تقرر الكويت استضافتها عقب إعلان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو رفع الإيقاف عن اتحاد الكرة الكويتي.