الجراح: نجتهد ونسابق الزمن لتطوير الكرة

عبدالعزيز جاسم ـ أحمد السلامي

شارك وزير التجارة ووزير الصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان في الاحتفالية التي أقامها اتحاد كرة القدم بمناسبة رفع الإيقاف عن النشاط الكروي دوليا في مقر الاتحاد بمنطقة العديلية، وذلك بحضور النائب أحمد الفضل ومدير عام هيئة الرياضة بالإنابة د.حمود فليطح وعدد من الشخصيات الرياضية.

وقال الروضان في كلمته: رفعناه.. رفعناه.. الإيقاف رفعناه، وهذا الأمر جاء نتيجة لمجهود كبير بذل خلال الفترة الماضية والتي توليت فيها الإشراف على هذا الملف، وعملت بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الرجال المخلصين الذين واصلوا الليل مع النهار في سبيل رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي دوليا، وقد حققنا ما كنا نطمح إليه في نهاية المطاف.

وأضاف: هناك أسماء كثيرة شاركت في هذا العمل ومنهم من لا يرغب أن يتم الإعلان عن اسمه رغم أنني شخصيا أتمنى أن أذكر الأسماء كلها وأشكرهم على ما قاموا به من جهد وعمل مخلص، ولكن سيأتي اليوم الذي سيتم الإعلان عن كل الرجال المخلصين الذين شاركونا في تحقيق هدفنا.

واستطرد الروضان في حديثه قائلا: ان الله سبحانه وتعالى يسخر لهذه الدولة المعطاءة كل الظروف الإيجابية، وقد مررنا بظروف لا يعلم بها إلا الله وقد سخر الله لنا دول ورؤساء دول وكثيرا من محبي هذه الأرض وعملوا معنا بجد وإخلاص في سبيل إحقاق الحق ورفع الإيقاف.

وختم الروضان حديثه: الكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هذا الرجل المخلص لوطنه وشعبه يستحق منا كل الاحترام والتقدير، وعندما جاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو قال لسمو الأمير أنا أتشرف بمقابلة أسطورة مثلك، لذلك علينا كلنا أن نفتخر بأميرنا.

الفضل: التطوير مستمر

من جهته، قال النائب أحمد الفضل، من المهم أن يعلم الجميع أننا عملنا خلال الفترة الماضية على إعداد قانون جديد يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية لرفع الإيقاف عن نشاطنا خارجيا ويضمن تطوير الرياضة المحلية والنهوض بها ويعيد للكويتيين الفرحة بمشاركة منتخبنا الوطني في كل المحافل الدولية وعلم البلاد يرفرف فوق رؤوس لاعبينا بكل فخر واعتزاز.

من جهته، قال مدير الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح ان الإيقاف فرض علينا ومن خلال عملنا من أجل رفعه كنا مشحونين ونختلف ولكن ولله الحمد عندما رفع الإيقاف وشاهدنا الفرحة بأعينكم عرفنا ان كل اللي قمنا فيه ولا شيء تجاه الكويت وفرحتهم، مشيرا الى ان هناك مهمة صعبة أخرى برفع الإيقاف عن باقي الاتحادات.

ومن هنا نهنئ اتحاد الكرة برفع الإيقاف وعليهم دور كبير من خلال التخطيط التسليم.

وفي السياق ذاته، بارك نائب رئيس اتحاد الكرة الشيخ فواز مشعل الجراح للحضور والشعب الكويتي رفع الإيقاف، مؤكدا ان الحضور الكبير يضع الحمل على أكتافهم في المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان الاتحادات السابقة عملت واجتهدت وسنكمل على خطاهم ومن يعمل يخطئ إلا ان الانتقاد سيساعدنا والأعضاء الموجودون وضعوا أمام أعينهم تطوير كرة القدم.

وأكد انهم سيعملون من اجل تحقيق تطلعات الشباب الرياضي لتحقيق تطلعاتهم.