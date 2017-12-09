يحيى حميدان

بزغ نجم متسابق الدراجات المائية راشد الدواس مبكرا في هذه اللعبة بعد أن سجل العديد من الإنجازات المميزة في الآونة الأخيرة والتي كان آخرها تحقيق المركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في بحيرة هافاسو بولاية نيفادا في الولايات المتحدة ضمن فئة «جالس مبتدئ ستوك» بعد منافسة مع 25 متسابقا من مختلف دول العالم. «الأنباء» استضافت الدواس (17 سنة) للحديث عن هذا الإنجاز وعدد من المواضيع الأخرى، فكان هذا الحوار:

حدثنا عن البطولة وكيف كان الإنجاز؟

٭ المنافسة كانت قوية مع المتسابقين الأميركيين والتايلنديين واليابانيين تحديدا، وشارك في البطولة بشكل عام 30 دولة من مختلف قارات العالم، وضمن الفئة التي حققت بها الميدالية الذهبية كان هناك 25 متسابقا، وتمكنت من الحلول اولا في التصفيات وكذلك في المجموع العام، رغم اني كنت اصغر المشاركين، وهذا إنجاز كبير بالنسبة لي ولم أكن اتوقع تحقيقه قبل المشاركة في البطولة.

هل الاستعدادات للبطولة كانت بمستوى التطلعات؟

٭ لم اكن انوي المشاركة في البطولة وقبل فترة بسيطة من بداية البطولة شجعني والدي احمد وهو متسابق دراجات مائية ايضا، وسبقت له المشاركة في عدد من البطولات العالمية وحقق نتائج لافتة كذلك، وعلى اثر ذلك كان استعدادي للمشاركة عاديا ولكني كثفت من التدريبات حتى يوم البطولة والحمد لله حققت ما سعيت اليه بفضل الله سبحانه وتعالى ودعم وتشجيع والدي وكذلك المتسابق عبدالله الفاضل، وهما من أبرز الداعمين لي ولا يبخلون علي بالنصح، وأود التنويه الى انني شاركت في فئة اخرى من المنافسات وحققت المركز الخامس وكانت هذه المشاركة مجرد اختبار لقدراتي كوني سأخوض غمار بطولة تايلند الدولية التي ستختتم في ١٠ الشهر الجاري.

ما تطلعاتك في بطولة تايلند؟

٭ أطمح لتحقيق مركز متقدم رغم ان المنافسة ستكون أصعب كون المنافسات ستقام على بحر مفتوح وعدد لفات أكثر وهي تجربة جديدة بالنسبة لي وسبق لوالدي أن شارك كذلك في هذه البطولة وحل في المركز الثاني بسباق الماراثون.

نحن نعرف أن هذه اللعبة تتطلب دعما ماليا كبيرا.. من يدعمك؟

٭ لا أحد، فقط والدي وجميع مشاركاتي السابقة كانت على حساب والدي الشخصي، وهذه اللعبة تتطلب دعما ماليا كبيرا وذلك لحاجة المتسابق الى «جت سكي» بمواصفات خاصة، هذا بخلاف مصاريف الشحن والمتابعة الميكانيكية، وأتمنى عبر صحيفة «الأنباء» أن أحظى بدعم الشركات الخاصة أو من الجهات الحكومية للاستمرار في المستقبل، وربما بطولة تايلند تكون الأخيرة لي هذه الفترة ولن أشارك في موسم دبي الذي سيكون في شهر يناير المقبل، بعد أن اخبرني والدي بضرورة التوقف في الفترة الحالية بسبب التكاليف المالية المرتفعة، وكل متسابق دراجات يحتاج دعما كبيرا للوصول الى أعلى المستويات، ويكفي التذكير أن من يصل الى مستوى المحترفين يحتاج الى دراجة مائية قد يصل سعرها الى 20 ألف دينار.

هل من كلمة أخيرة في ختام هذا الحوار؟

٭ أشكر صحيفة «الأنباء» على اهتمامها وإتاحة الفرصة لي للحديث عما حققته في بطولة العالم بنيفادا، ولدي طموح كبير لمواصلة مشواري في هذه اللعبة وأتمنى الحصول على الدعم المادي اللازم للاستمرار والوصول الى فئة المحترفين والتي تتطلب التدرج عبر الفئات المختلفة.