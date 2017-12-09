ينطلق اليوم سباق الوطني الـ 23 المنتظر أن يتوج أكثر من 100 فائز إلى جانب تنظيمه لحفل ختامي سيشهد توزيع أكبر عدد من الجوائز القيمة والسحوبات على المشاركين من ضمنها سيارتا رينو جديدتان تقدمهما مجموعة البابطين.

وقال المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عبدالمحسن الرشيد ان انطلاقة السباق ستكون عند الثامنة والنصف صباحا مع الرجال ويتبعه عند الساعة 8:45 صباحا سباق النساء من نقطة الانطلاق ذاتها في الجزيرة الخضراء والانتهاء في حديقة شاطئ الشويخ على شارع الخليج العربي بجانب مبنى الـ KPC ذهابا باتجاه واحد فقط، داعيا جميع المسجلين إلى الحضور والمشاركة في هذا السباق الذي يعتبر مهرجانا للرياضة والصحة يتجدد سنويا بمواكبة جماهيرية لافتة.

وأضاف أنه ستتم متابعة أحداث السباق عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك الوطني عبر تويتر وانستغرام @NBKGroup وفيسبوك NBK official page ويوتيوب NBK Media، حيث سيقوم فريق البنك الوطني بنقل أبرز وقائع السباق ونتائج الحفل الختامي أولا بأول.

وتبلغ مسافة السباق 11 كلم.

ويفتح السباق مجال المشاركة من عمر 12 عاما وما فوق.

وفي خطوة غير مسبوقة، خصص بنك الكويت الوطني هذا العام فئة جديدة للمتسابقين ممن تجاوزوا 60 عاما من عمرهم وذلك بعد الإقبال الكبير الذي يشهده السباق سنويا من هذه الفئة.

كما خصص بنك الكويت الوطني للأطفال على هامش السباق مجموعة من النشاطات والألعاب الرياضية والتنافسية.