مبارك الخالدي

قامت مديرة الاندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة سعاد حاكم بزيارة تفقدية لمقر نادي فروسية الفروانية، للوقوف على حالة مرفقات النادي والتطور في الأدوات الملحقة بالمضمار.

وثمن رئيس النادي مبارك الديحاني زيارة المسؤولة الرياضية، وقال لـ «الأنباء»: سعدنا بزيارة مديرة الأندية بالهيئة لمقر النادي، حيث اطلعت على المرفقات الموجودة. كما أشادت بتفاعل ملاك الخيل مع ادارة النادي.

وأضاف: منذ ان استلمنا النادي بعد إشهاره رسميا في ديسمبر 2015 قمنا بالعديد من الاعمال وإنجاز المتطلبات، اذ كان لزاما اطلاع المسؤولين عليها بعد تمام انجازها خصوصا الملحقات الإلكترونية المتطورة والتي تم تجهيزها لتواكب متطلبات ألعاب الفروسية والقدرة، كما رصدت تزايد اعداد الجياد والملاك والخدمات الخاصة بالحكام الكويتيين.

وقال: نتطلع الى الارتقاء بمستوى هذه الرياضة المحببة الى نفوس الكويتيين.