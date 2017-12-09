مبارك الخالدي

واصل الجهراء صدارته لدوري الناشئين (تحت 17 سنة) لكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة الخامسة من المسابقة وتمكن الجهراء من الفوز على الساحل 2-1، ليرفع رصيده الى 13 نقطة وبقي الخاسر عند رصيده السابق 4 نقاط.

وسجل الهدفين يوسف عايض وصالح بويش. كما واصل الكويت مطاردته المتصدر بعد ان حقق فوزا ثمينا على كاظمة 4-1، ليرفع الأبيض رصيده الى 12 نقطة وبقي كاظمة عند رصيده السابق (9 نقاط).

ونجح النصر في تخطي خيطان بنـتيجة 3-0، ليحافظ على موقعة في المركز الثالث (12 نقطة) وبقي خيطان عند رصيده السابق (3 نقاط).

واكـتـسـح القادسية فريق الفحيحيل 8-1، ليرتقي الى النقـطـة 11، وظل رصيد الخاسر خاليا من النقاط.

وتمكن التضامن من الإطاحة بالعربي بهدف دون رد، لـيقـفـز الى الـمركز الخامس (9 نقاط) وبـقى الأخـضـر عــلـى نـقـاطـه الـ 7.

وسجل الصليبخات فوزا مستحقا على برقان 7-1، ليرتقي الى المركز السادس (9 نقاط)، وظل برقان في مؤخرة الترتيب دون نقاط، كما تمكن السالمية من تحقيق انتصار كبير على الشباب 7-0، ليصبح رصيده (7 نقاط)، فيما ظل رصيد الخاسر خاليا من النقاط.