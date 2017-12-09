مبارك الخالدي

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان إن صاحب السمو الأمير يوصي بشكل دائم على فرحة الشباب الكويتي بالقول «فرحوا عيالنا»، مشيرا إلى أن ذلك الأمر كان دافعا لنا وزاد من إصرارانا على رفع الإيقاف عن النشاط الخارجي للكرة الكويتية وإدخال الفرحة إلى قلوب الكويتيين والشباب الرياضي وتحقيق رغبة سموه، جاء ذلك خلال حديث الوزير الروضان لبرنامج بين الشوطين. وأضاف الروضان أن العمل الذي سبق التوافق مع الاتحاد الدولي كان شاقا وواجهه الكثير من الصعوبات لكن الفريق الكويتي تجاوز ذلك بالإصرار والعزيمة والشفافية التامة مع الفريق المقابل دون كلل حتى تم التوصل إلى الصيغة النهائية للقانون بالتوافق من الجانبين.

وعن جلسة التصويت على القانون، أشار الروضان إلى أن الوقت كان ضيقا بعد أن وصلتنا الموافقة المبدئية قبل أيام من انعقاد جلسة مجلس الاتحادات الرياضية المقررة في 4 ديسمبر، فالوقت لم يكن في صالحنا لأن المواعيد الدولية مثبتة مسبقا وكنا أمام خيارين فإما جلسة استثنائية لإقرار القانون أو علينا الانتظار حتى الاجتماع المقبل والمحدد في شهر مارس 2018 وبالتالي ضياع فرصة ذهبية لرفع الإيقاف وعليه تم إخطار رئيس مجلس الأمة بهذا التطور حيث أبدى تفاعلا كبيرا وقام مشكورا بجهد كبير في الدعوة إلى الجلسة التي تم فيها إقرار القانون ومن ثم الرسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وكانت جلسة ماراثونية واجهت فيها التهديد بالاستجواب برقم بلغ 12 استجوابا وهو حق دستوري، ولاشك في ذلك ونحن نحترم جميع وجهات النظر من كل الزملاء النواب سواء اتفقت مع توجهاتنا أو لم تتفق.

وأضاف الروضان: نحن على استعداد لمساندة كل الاتحادات لرفع الإيقاف عنها ولكن على الجمعيات العمومية القيام بدورها أسوة بما حصل مع اتحاد كرة القدم، مشيرا إلى انه على استعداد أن يرسل القانون الجديد لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كخطوة لرفع الإيقاف. وكشف الروضان عن الاجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الكرة السابق الشيخ طلال الفهد منذ أن تولى مهمته رسميا لكن الاجتماع انتهى دون اتفاق بين الجانبين. وأكد الروضان أن الحكومة لن تسحب القضايا المرفوعة على الهيئات الرياضية المحلية داخل الكويت، لكنها قامت بسحب القضايا المرفوعة على المنظمات الدولية في المحاكم الخارجية وهو جزء من الاتفاق تم إنجازه، وعن انطباع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ستاد جابر، قال الروضان ان جياني انفانتينو أبدى إعجابه بالستاد وملحقاته، واصفا إياه بأنه من أرقى المنشآت في العالم.

اجتماع الاتحاد الخليجي في قطر الإثنين المقبل

من المقرر أن يعقد أعضاء الاتحاد الخليجي لكرة القدم في قطر اجتماعا الاثنين المقبل من أجل اعتماد استضافة الكويت «خليجي 23» بشكل رسمي بدلا من قطر مع اعتماد مشاركة المنتخبات الثمانية. وذكر مصدر

لـ «الأنباء» أن هناك اتفاقا مبدئيا على إقامة البطولة في موعدها المحدد سابقا بتاريخ 22 الشهر الجاري وفي حال أبدى ممثل الكويت رغبته في تأجيل البطولة لمدة أسبوع فستتم مناقشة الموضوع خلال الاجتماع.