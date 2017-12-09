عبدالعزيز جاسم

يبدو أن كل الظروف باتت مهيأة لاستضافة الكويت للعرس الخليجي (خليجي23)، بعد الفرحة العارمة برفع الإيقاف والتوافق الذي حدث بين قطر والكويت من أجل نقل البطولة من الدوحة للكويت رافقها تأكيدات رفيعة المستوى من السعودية بالمشاركة في البطولة، ما يعني أن الاستعدادات في الكويت ستكون على قدم وساق فور الإعلان الرسمي بعد الاجتماع المقرر لأعضاء الاتحاد الخليجي لكرة القدم في قطر الاثنين المقبل، حيث تشير المصادر الى أن البطولة ستقام في موعدها المحدد (من 22 الجاري حتى 5 يناير المقبل) أو أن البطولة ستؤجل اسبوعا من موعد الانطلاق والختام في حال طلبت الكويت ذلك ووافق أعضاء الاتحاد الاتحاد على هذا الطلب.

ومن الواضح أن ستاد جابر سيستضيف منافسات المجموعة الأولى والتي بلاشك سيكون الأزرق أحد أطرافها، بينما لم يحدد حتى اللحظة أي ناد سيستضيف منافسات المجموعة الثانية والأقرب لها ستاد الكويت وستاد علي صباح السالم في النصر في حال تسلمه من شركة الصيانة قبل الموعد المحدد سابقا بأسبوع أو ستاد الصداقة والسلام في كاظمة كل تلك الأمور ستتضح خلال اليومين المقبلين من أجل تجهيز الملاعب بشكل مثالي سواء من أرضيات الملاعب أو المدرجات وكذلك المركز الإعلامي و«المكس زون».

لاعبو الأزرق والمدرب

بعد إعلان رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف في برنامج «بين الشوطين» أن أسماء لاعبي الأزرق ستعلن غدا، من الواضح أن القائمة ستشمل اللاعبين الجاهزين لخوض غمار البطولة وليس من أجل الإعداد للمباريات الودية المقبلة، والامر نفسه ينطبق على المدرب المقرر قيادته للأزرق في «الخليجي» والذي قد يكون نفس الجهاز الفني الحالي بتواجد المدرب ثامر عناد وبداح الهاجري ووليد نصار وربما يتم اختيار أحد المدربين المتواجدين حاليا في دوري VIVA الممتاز.