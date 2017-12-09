وقال انفانتينو: «لقد شهدت بأم عيني فرحة جميع اللاعبين والمشجعين الكويتيين بخبر العودة اثناء زيارتي الكويت اذ كانت فترة طويلة وشاقة من المعاناة لهم على مدى العامين الماضيين».

واوضح ان مبادرة نقل كأس الخليج 2017 من قطر إلى الكويت للاحتفال بهذه المناسبة علامة قوية ورمزية.

وتقدم انفانتينو بالشكر والتقدير إلى سلطات كرة القدم القطرية على قرارها «الذي لم يكن غير متوقع» حيث إنه قرار يتماشى مع التزام قطر كبلد مضيف لكأس العالم لكرة القدم 2022 بأن هذه الكأس للمنطقة بأكملها.

في الوقت ذاته، أعرب انفانتينو عن امتنانه لفرق البحرين والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن للمشاركة في هذه البطولة.

وأضاف ان التضامن والصداقة اللذين أظهرهما الجميع مرة أخرى تظهر قوة كرة القدم في توحيد الشعوب عبر الحدود.

واعرب عن ثقته بأن كأس الخليج 2017 سيكون احتفالا كبيرا لكرة القدم في المنطقة كلها لأن جميع الفرق الثمانية المشاركة في الكويت ترسل رسالة قوية جدا للعالم.

كما اشار الى انه سيحظى بشرف حضور مباريات افتتاح كأس الخليج 2017 في الكويت يومي 22 و23 الجاري، مشيرا كذلك إلى أن هذه البطولة تحتضن روح الرياضة وتعتبر مثالا رائعا للقيم التي تسعى كرة القدم لنشرها في جميع أنحاء العالم.