وصف رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع عامر البسيس قرار رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية بـ «انكشاف الغمة»، مثمنا الجهود الوطنية والرائدة التي بذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنواب والوزراء في هذا الصدد ما يؤكد ان الحق لا يضيع طالما وراءه مطالبون اوفياء لوطنهم الكويت.

وقال البسيس في تصريح صحافي ان قرار رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية يفتح المجال امام مرحلة جديدة من العمل وتحقيق الانجازات للرياضة الكويتية وعودتها الى المشهد الرياضي على المستوى الاقليمي والعربي والعالمي الامر الذي لن يتحقق الا من خلال المزيد من الرعاية للشباب الكويتي وأنديتهم الرياضية في شتى المجالات والالعاب فكما هو معروف المجتمع الكويتي «فتي» يمثل الشباب فيه 72% اي النسبة الاكبر.

وتابع البسيس لقد كان كتاب رفع الايقاف عن الرياضة الذي سلمه رئيس اتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني انفانتينو بمنزلة فرحة عارمة عمت الشارع الكويتي كما جاء في وقت ما احوجنا فيه الى الفرحة في ظل الاحداث والمآسي التي تحيط بمجتمعاتنا العربية والاسلامية، مؤكدا قدرة الشباب الكويتي على استئناف مسيرة الانجازات والبطولات على كل الاصعدة والمستويات بما لدينا من امكانات مادية وبشرية هائلة.