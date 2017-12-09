ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم ـ أحمد السلامي

تجاوز الكويت منافسه العربي بهدفين مقابل هدف وحل مكانه في الصدارة بفارق الأهداف ولكل منهما «٩» نقاط في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لمسابقة كأس سمو ولي العهد واقتربا من التأهل للدور نصف النهائي. كان الكويت هو الاكثر سيطرة على الكرة في الشوط الأول ونجح في تتويج تحركاته بهدف السبق سجله جمعة سعيد من مجهود فردي بعد ان راوغ أحمد ابراهيم بمهارة وسدد الكرة بيمناه وارتطمت بالقائم ودخلت مرمى سليمان عبدالغفور«٢٢»، ودخل مدرب الكويت عبدالله بوزمع بنهج هجومي للاستفادة من الثغرات في خط دفاع الخصم كما كان عليه في المباريات وأشرك جمعة سعيد وفابيانو ويعقوب الطراروة في المقدمة وبذل سعيد جهدا طيبا وكان الاميز بين زملائه، وشغل فهد العنزي الجهة اليسرى للوسط ومرر كرات عرضية شكلت خطورة كما كان الظهير سامي الصانع في حالة جيدة دفاعا وهجوما. أما العربي فقد كثف مدربه محمد ابراهيم لاعبيه في العمق وأشرك كيتا وطلال نايف الى جانب علي مقصيد ومحمود المرضي وفي المقدمة لعب بوبي كليمنت وحسين الموسوي، وتهيأت للاخضر فرصة ثمينة لإدراك التعادل بعد ان انفرد حسين الموسوي بالمرمى لكن الحارس حميد القلاف نجح في رد الكرة ببراعة، واحتاج الأخضر إلى تفعيل أطرافه حيث كانت معظم محاولاته الهجومية عن طريق العمق مما سهل على الخصم قطع كراته، وظهر المحترف النيجيري كليمينت بحالة نشطة ولم يجد عونا من زملائه.

هدفان

في الشوط الثاني عزز الابيض تقدمه بهدف ثان عبر يعقوب الطراروة بعد تحضير من نجم المباراة جمعة سعيد وسدد الكرة باتقان «٥٤»، وقام مدرب العربي محمد ابراهيم بعدها بتغيير هجومي وأشرك بدر طارق ومشاري الكندري، ومن هجمة مرتدة تمكن كليمنت من تقليص النتيجة من مجهود شخصي بعدما اخترق الدفاع وسدد داخل المرمى«٦٤» وسارت المباراة بعدها دون تعزيز للأهداف، وأدار المباراة الحكم سعد الفضلي واحسن في إدارتها وأنذر جمعة سعيد وكليمينت.

الشباب وقف

وانتهى لقاء الشباب مع الصليبخات بالتعادل السلبي دون أهداف، ليبقى في رصيد الشباب ٥ نقاط بينما ارتفع رصيد الصليبخات إلى النقطة الثانية.

تعادل الفحيحيل وبرقان

وعلى ستاد ناصر العصيمي، تعادل برقان مع الفحيحيل 3-3، سجل لبرقان نابي سوما (هدفين) ومحمد الظفيري، بينما سجل للفحيحيل معتز المهدي وسالم الهاجري وعبدالرحمن الحربي، وبهذا التعادل ظل الفحيحيل في المركز الأخير بنقطة واحدة، وبرقان في المركز الخامس بنقطتين.