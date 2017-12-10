القفزة الأولى ارتفاعها 13 ألف قدم

الربيعان: الحلم تحول إلى حقيقة والشكر للجميع

الفريق الدولي: أحببنا الأجواء الكويتية والضيافة ونتطلع للتطور المقبل





يعقوب العوضي

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تحت رعاية وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة محمد العبد الله وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع وحضور حامد الهزيم مدير إدارة الرياضة للجميع، افتتحت أمس الأول كويت «سكاي دايف» لمزاولة وتنمية مهارات الشباب الكويتي على القفز الحر في مقرهم الكائن في الخيران، وبحضور مبادر فكرة كويت «سكاي دايف» إبراهيم الربيعان، كما حضر حفل الافتتاح السفير الإيطالي لدى الكويت جيوسيبي سكونياميليو وفريق المدربين الدولي لـ «سكاي دايف» والذي اشتمل على مشاركة عدة مدربين دوليين من عدة دول، حيث يمثل ١٦ عضوا ومنهم إيطاليا، والبقية كانت من نيوزيلندا ورومانيا تحت قيادة الكابتن رينيس الإيطالي الى جانب هواة القفز من الكويت.

الأولى من نوعها

وتعتبر كويت «سكاي دايف» الأولى من نوعها في الكويت، حيث تطلبت إقامته جهودا امتدت على مدار 9 سنوات وتوجت في النهاية بتأكيد قدرة الشباب الكويتي على تحقيق الطموح رغم الصعوبات التي تواجهه.

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، وكلمة للشيخ محمد العبد الله أشاد فيها بعطاء الشباب الكويتي وحرص الهيئة العامة للرياضة على تسهيل العقبات التي تواجه الرياضة الكويتية في مختلف المجالات، قائلا: نفتخر بجهود الشباب الكويتي وطموحهم، ومن لم يجرب القفز الحر، سيعتبرها رياضة غريبة بعض الشيء، ولكن بعد التجربة الشخصية للتجربة أحببتها، وأعتقد ان أي شخص سيقوم بالتجربة سيعشقها.

وأضاف ان التجربة التي نعيشها اليوم هي باكورة جهود تسع سنوات واتوجه بالشكر لمن ثابر وكافح للحصول على التراخيص والتصاريح لممارسة النشاط في الكويت، كما اشكر الجهات المعنية والتي ساهمت بحدوث الفعالية وعلى رأسها الإدارة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للرياضة. وتابع: أتمنى ان نجد الجمع الغفير والحضور الكبير من الجماهير رجالا ونساء وأطفالا، كما أتمنى ان أقوم بالقفز مجددا.

وقام فريق القفز الدولي بقفزة استعراضية من على ارتفاع 13 ألف قدم للجماهير الغفيرة الحاضرة ولهواة القفز من الكويت.

الربيعان: الشكر للجميع

وفي إطار متصل، أكد إبراهيم الربيعان أن الحلم تحول الى واقع بعد جهود كبيرة وجبارة من الجميع ففي البدايات كان هواة القفز يواجهون الكثير من المصاعب منها عدم توافر الوقت وصعوبة توفير تذاكر السفر لعدة أسباب مختلفة تعود للارتباط بالعمل وغيرها، أما اليوم كويت «سكاي دايف» توفر جميع ما سبق في الكويت وتقترب من محبي القفز الحر لتنهي العديد من الصعوبات.

وأضاف: تضافر الجهود والتعاون الذي لمسناه من الجميع ومن الهيئة العامة للرياضة والإدارة العامة للطيران المدني يبعث على التفاؤل والفخر حيث نجحنا في تحقيق الحلم بإمكانية ممارسة اللعبة في الكويت.

العبد الله يكرم القطان

وشهد حفل الافتتاح تكريم اول طالب كويتي للقفز الحر في مدرسة كويت سكاي علي القطان من قبل الشيخ محمد العبد الله وحضورا استثنائيا من الإعلاميين والاعلاميات على حد السواء. وبعد تكريمه، قال القطان اشكر الشيخ محمد العبدالله وأسرة سكاي دايف على التكريم وأتمنى ألا أكون آخر الطلبة الذين يمارسون هواية القفز الحر.

وأضاف: لدينا العديد من الطموحات، كما نسعى للوصول الى أفضل المستويات العالمية في القفز وتابع لقد كانت تجربتي في القفز الحر ممتعة الى أبعد الحدود وأود ان أشارك في الفعاليات الدولية المختلفة، وأثنى القطان على جهود الأوروبي وجهود إبراهيم ويوسف الربيعان.

الفريق الدولي: نتطلع للتطور المقبل

وفي السياق ذاته، أجمع الفريق الدولي للقفز الحر «سكاي دايف» على أن الكويت أرض ولادة للمواهب الرياضية المختلفة وأكدوا حبهم للأجواء الكويتية والمنظر الجميل الذي ينتج عن رؤية الكويت من السماء، كما أشاد الفريق بالضيافة الكويتية وأثنى جميعهم على الوجوه الشابة المتطلعة لممارسة القفز الحر، مؤكدين ان التطور لا محال سيكون من نصيب الكويت في اللعبة.