بالتعاون مع رابطة مشجعي نادي يوفنتوس وأكاديمية يوفنتوس في الكويت وبمشاركة أعضاء نادي موبار الكويتي، دعت شركة الملا وبهبهاني للسيارات الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات جيب®، دودج، كرايسلر، رام، فيات والفا روميو في الكويت عشاق نادي يوفنتوس الإيطالي لمشاهدة قمة مباريات الكالتشيو بين يوفنتوس ونابولي اللذين يتنافسان على صدارة الدوري الإيطالي في معرضها بالري تحت أجواء مليئة بالحماس والتحدي.

ويأتي هذا الحدث استكمالا للدعم الدائم والاطلاع بالمسؤولية الاجتماعية التي تقدمها شركة الملا وبهبهاني على مدار العام وقد لبى الدعوة عدد كبير من جمهور اليوفي وعشاق اللعبة حيث امتلأت المقاعد بالشباب والعائلات في جو مثير وحماسي.

تم استعراض سيارات جيب® في كافة فئاتها كالجراند شيروكي العائلي ورينيجيد الشبابي بالإضافة الى أيقونة العلامة التجارية الرانجلير.

أما الحضور فقد عبروا بدورهم عن سعادتهم بهذا الحدث الممتع وعن امتنانهم لما تقوم به شركة الملا وبهبهاني من أجل دعم رابطة مشجعي يوفنتوس ودعم إقامة مثل هذه الانشطة الترفيهية بما يكرس الدعم المتواصل للشباب وانشطتهم وتنظيم الفعاليات التي تلبي طموحاتهم.

من جهته، عبر المدير العام المساعد للتسويق إيهاب بو حسن عن أهمية هذا النوع من الفعاليات التي تجمع بين محبي ومشجعي رياضة كرة القدم وتنمي الروح الرياضية عند الشباب.

وتأتي هذه الفعالية تزامنا مع العروض المميزة التي أطلقتها شركة الملا وبهبهاني على سيارة جيب® رانجلير والذي يشمل خصم 40% على الإكسسوار بالإضافة الى 3 سنوات او 60.000 كم خدمة مجانية و5 سنوات او 100.000 كم كفالة هذا بالإضافة الى تسجيل وتأمين ضد الغير مجانا.

وقد بدأ التجمع في معرض الملا وبهبهاني عند الساعة العاشرة مساء حيث تم عرض المباراة على شاشة عملاقة وتم تجهيز المكان بألوان شعار يوفنتوس الابيض والاسود وفرشت الأرض باللون الأخضر العشبي الذي اضفى على الحاضرين شعورا بانهم داخل الملعب.

بدوره عبر رئيس نادي موبار في الكويت عدنان الزيد عن أهمية الفعالية قائلا: «هذه الفعاليات مهمة جدا في المجتمع لأنها تضفي جوا من الألفة والروح الرياضية بين الشباب الكويتي».

وأعرب نائب رئيس رابطة مشجعي يوفنتوس في الكويت محمود البلوشي عن دعمه لهذه الفعاليات وامتنانه لشركة الملا وبهبهاني للسيارات على حسن الاستقبال والتنظيم وأمل أن يستمر الدعم والتعاون في المستقبل.

وكانت العلاقة بين العلامة التجارية جيب® ونادي يوفنتوس العريق قد بدأت في العام 2012 بموجب عقد رعاية يمتد لثلاث سنوات وقد تم تمديد العقد في العام 2015 ولمدة 6 سنوات أخرى حتى موسم 2020/2021.