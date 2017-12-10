الروضان: الخطوة المقبلة ستكون لرفع الإيقاف الكامل عن كل الرياضات



سمير بوسعد

احتفى «ديوان الروضان» العامر صباح أمس، بفرحة رفع الإيقاف الكروي وعودة الأزرق الى المشاركات الدولية والإقليمية وأولها «خليجي 23» في الكويت، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وعميد أسرة الروضان روضان الروضان، ووزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان.

وحضر عدد من رجالات الكويت والرياضيين والنواب ومنهم: ناصر الروضان وعبداللطيف الروضان وجواد بوخمسين والنائب أحمد نبيل الفضل ود.حمود فليطح وعبدالرحمن النمش وسامي النصف وفيصل الجزاف ود.أحمد المنيس ويوسف الجاسم وحسين عبدالرحمن وبدر الكوس وعبدالرضا عباس وعبدالوهاب البناي.

وقال الغانم في كلمة قصيرة له: «أعتبر نفسي في بيتي وديواني عند أسرة الروضان الكريمة، وقد تكون شهادتي فيها مجروحة، لكن أكبر شهادة لهذه الأسرة والديوان العامر هو وجود هذه النخبة وهذه الكوكبة من الرجال الطيبين المباركين المجتمعين في هذا الديوان، وعسى الله تعالى يبقي جمعتكم بالخير والمحبة والبركة».

وأضاف الغانم، نحمد الله سبحانه وتعالى، ونحتاج الى شيء يفرحنا، وعجزنا ونحن نحزن، ويجب أن نفرح مع الشعب، موضحا، انه دون مجاملة أن الوزير الروضان وأسرته الكريمة، وكلمة حق قلتها في العلن وهو مبدأ وخط ثابت من زمان، انه كيف حورب الوزير وغيره ومنهم عبدالرضا عباس وحمود فليطح، لتحقيق إرادة الشعب في رفع الإيقاف الكروي، حتى تم هذا الأمر، حيث كان من المفترض أن يكون هناك وزير يؤمن بما يقوم به وواثق انه على حق، ومستعد أن يضحي من اجل الشعب الكويتي، واذا جئنا على الأمر الشخصي، فإنه الأفضل لأي وزير او مسؤول ان يتخلى عن هذا الملف، الذي حولوه الى «جمرة»، لكن ما يمسك «الجمر» من أجل الوطن إلا رجال من أمثال الوزير خالد الروضان.

وفي ختام كلمة رئيس مجلس الأمة، تبادل كبار الحضور الأحاديث التي أفرحت الشعب الكويتي وتبادلوا التهنئة بعد الجهود الجبارة التي قام بها من ساهموا برفع الإيقاف، وقطعوا «كيكة» كتب عليها «والله ورفعناه»، بمشاركة الغانم والحضور، إيذانا بعودة الأزرق الى البطولات والمشاركات وكذلك الأندية الكويتية دون استثناء، حيث أشاد الروضان بجهود فريق كامل في هذا الأمر، معتبرا أن الخطوة المقبلة ستكون لرفع الإيقاف الشامل والكامل عن كل الرياضات الكويتية.