الصربي بونياك مدرباً مؤقتا للأزرق في الدورة ومدرب عالمي في الطريق

ستاد جابر الدولي وستاد نادي الكويت يستضيفان المباريات لجاهزيتهما

د.خليل يحضر الاجتماع السادس للجنة التنفيذية للاتحاد الخليجي اليوم





مبارك الخالدي

أعلن رئيس اتحاد الكرة الشيخ احمد اليوسف رسميا، عن استضافة الكويت لدورة «خليجي 23»، في موعدها اعتبارا من 22 الجاري وحتى 5 يناير المقبل.

وقال اليوسف في تصريحات لبرنامج «بين الشوطين» مساء الاول من امس، انه طلب من الحكومة تشكيل لجنة عليا للإشراف على الدورة مع ثقته الكاملة في الشباب الكويتي وخبرته في ادارة وإنجاح البطولة مشيرا، الى ان دعم الأشقاء الخليجيين في هذا الاتجاه مهم.

الرغبة السامية

وأضاف اليوسف: أبلغني رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قبل ساعات بالرغبة السامية لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، في استضافة الكويت لكأس الخليج، بمشاركة المنتخبات الثمانية، على ان تكون في موعدها في 22 الجاري، موضحا، انه علينا اخذ الاجراءات اللازمة في دعوة الاشقاء وعليه تمت الاتصالات مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بطلب الاستضافة ووافقت الشقيقة قطر على نقل البطولة من الدوحة الى الكويت، مع دعم كامل للاتحاد الكويتي.

توجيه الدعوات

وتابع، وجهنا الدعوات الى الاخوة في الخليج، كاشفا، عن موافقة الاتحاد السعودي على المشاركة في الدورة عبر الاتصال الذي تلقاه رئيس مجلس الامة من رئيس هيئة الرياضة السعودي تركي ال الشيخ الذي أبلغه موافقة الأشقاء على المشاركة، وعليه فالسعودية هي أول دولة أعلنت المشاركة في «خليجي 23»، في الكويت.

تحضيرات مهمة

وحول قصر المدة على اقامة البطولة والدعم اللوجستي والتحضيرات اللازمة، قال اليوسف: ان فريق العمل الذي نجح في رفع الايقاف هو الذي سيتولى العمل مع فرق ومجاميع المتطوعين لانجاح البطولة وعليه أبلغت الجهات الرسمية ومنهم وزير الشباب ومدير الهيئة بالإنابة لتقديم يد العون لاتحاد الكرة عبر تشكيل هيئة عليا حكومية لانجاح الحدث وتواجد الاشقاء والحدث نفسه هو مهرجان بحد ذاته والادوار ستوزع على كافة الجهات المختلفة في الدولة لترتيب كل هذه الامور، ولكن بعد تشكيل اللجنة العليا، لان الهدف الرئيسي هو اسعاد اهل الكويت والجماهير الكويتية.

الستادات جاهزة

واشار اليوسف، الى ان الكل يعرف اننا لا نملك منتخبا منذ 3 سنوات، والنتائج لا تهمنا الآن، وبالنسبة للملاعب، فستاد جابر جاهز والخيار الثاني ستاد نادي الكويت او الشباب او اليرموك والنصر، والأقرب هو ستاد نادي الكويت لوجود منصة أميرية وعليه فالملاعب متوافرة والأرضيات تمت تهيئتها عبر ادارة الإنشاءات بالهيئة والفنادق والمواصلات جاهزة.

حضور المباريات

ولفت الى ان دخول المباريات سيكون بالمجان، وقبل كل ذلك ثقتنا كبيرة بشبابنا وخبرتهم الادارية في التنظيم، ولا أعتقد انه سيوجه إلينا اللوم في الافتتاح اذا كان هناك تقصير في ذلك، نظرا لقصر الوقت.

وأوضح اليوسف ان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جياني انفانتينو سيحضر الافتتاح وان لم يستطع فسيكون حاضرا في الختام.

مخاطبة «فيفا»

وأشار الى أن الاتحاد بصدد مخاطبة نظيره الدولي للاستعانة بحكام دوليين للبطولة التي تنص لوائحها على أن المنتخبات المشاركة تلعب فيما بينها بنظام الدور الواحد، ويتأهل الاول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، ليلعب بعدها الفائزان في «المربع الذهبي» على اللقب.

وبعيدا عن «خليجي 23»، كشف اليوسف أن الاتحاد القطري وعد بجلب فريق باريس سان جرمان الفرنسي لخوض مباراة ودية في الكويت، مشددا على ان «أنديتنا ستشارك في دوري أبطال آسيا ابتداء من الموسم المقبل».

مدرب للأزرق

وقال ان مدرب فريق الجهراء، الصربي بوريس بونياك، سيشرف على قيادة «الأزرق» مؤقتا خلال «خليجي 23» نظرا الى ضيق الوقت، كاشفا الى ان مدربا عالميا سيحضر مباريات المنتخب في البطولة قبل ان يتولى الإشراف على الفريق رسميا بعدها.

وبات معروفا، ان المجموعة الأولى تضم: الكويت والسعودية والإمارات وعمان، والمجموعة الثانية قطر والعراق والبحرين واليمن، بموجب القرعة التي أقيمت في الدوحة سبتمبر الماضي، على ان يلعب الازرق والاخضر مباراة الافتتاح.

مواجهة ودية

وأكد أن النشاط المحلي سيتوقف تمهيدا للبدء بإعداد «الأزرق» للاستحقاق الخليجي، علما انه يحمل الرقم القياسي لجهة الفوز باللقب (10 مرات)، كاشفا ان منتخب غانا سيكون احد الفرق التي ستخوض مباراة ودية مع منتخبنا «الأزرق» قبل البطولة.

العودة للرئاسة

وعن عودته لترؤس الاتحاد مجددا في ظل أزمة الإيقاف الأخيرة، قال: «ترشحت لرئاسة الاتحاد لثقتي بأن الإيقاف سيرفع»، وأضاف: «أسوأ سنوات مرت على الكرة الكويتية بعد رحيلي عن الاتحاد».

إلى ذلك، يغادر اليوم أمين عام الاتحاد د.محمد خليل الى الدوحة لحضور الاجتماع السادس للجنة التنفيذية للاتحاد الخليجي.

الأسماء المرشحة للأزرق

ناصر العنزي

من الأسماء المرشحة لتمثيل الأزرق في خليجي «23» والتي ستكون ضمن القائمة: بدر المطوع ومساعد ندا وأحمد الظفيري وسلطان العنزي ورضا هاني وعامر المعتوق وخالد محمد ابراهيم، وسامي الصانع وحسين حاكم وفهد صباح وعبدالله البريكي وفهد العنزي وحميد القلاف ويعقوب الطراروة، ومشاري العازمي وعمر الحبيتر ويوسف ناصر وطلال الفاضل وخليفة الراجحي ونايف زويد، ومحمد فريح وحسين الموسوي وعلي مقصيد، وفيصل زايد وحمود ملفي ومحمد سعد وبندر سليمان، ومشعل فواز ومحمد خالد وفهد الهاجري وفهد الأنصاري.

وأسماء أخرى سيتم ضمها قبل الوصول الى العدد النهائي لتسجيلهم في قائمة البطولة بإشراف المدرب الصربي بوريس بونياك.

البحرين تبدأ غداً الاستعداد لكأس الخليج

أوضح نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية رئيس لجنة المنتخبات الشيخ خالد بن سلمان أن الاتحاد شرع في إعداد الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بمشاركة المنتخب في النسخة الـ 23 لبطولة كأس الخليج والمقررة في 22 الجاري بالكويت.

وكشف بن سلمان أن عملية تفريغ اللاعبين للبطولة ستتم اعتبارا من يوم غدا، وذلك بعد أن تم تعديل البرنامج التدريبي من قبل الجهاز الفني للمنتخب البحريني ليتضمن تكثيف التدريبات والتي قد تتحول إلى حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية في الفترة المقبلة التي تسبق البطولة بواقع 10 أيام وهي الفترة التي تشهد توقفا للمسابقات المحلية.

وأضاف بن سلمان أن اتحاد الكرة سيقوم بتهيئة مركز الشيخ سلمان بن محمد المجاور للاتحاد بغرض تجمع اللاعبين في الفترة الصباحية، حيث ان المركز مزود بكل احتياجات المعسكرات الصغيرة والقصيرة، وبالتالي فإن كل احتياجات الجهاز الفني ستكون بالمتناول من غرف للاعبين وصالات التأهيل البدني وقاعات الاجتماعات.

وفيما يتعلق بالجهاز الفني للمنتخب، أشار إلى أن الاتحاد سيخاطب نادي الحد لتواجد المدرب خالد تاج مع المنتخب البحريني كمساعد للمدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، مع إقامة بطولة كأس الخليج 23 وحاجة المنتخب لتواجد تاج لفترة أطول بعد أن كانت 6 أيام فقط في التجمع المحلي الذي كان مقررا قبل إقرار المشاركة في البطولة.

وبين بن سلمان أن قائمة اللاعبين التي يجب أن تتواجد في الكويت للبطولة وبحسب الأنظمة ستضم 23 لاعبا بينهم 3 حراس مرمى، وأن القائمة الحالية 28 لاعبا وقد يستدعي المدرب سكوب المزيد من اللاعبين بحسب حاجة المنتخب.

ليست مفاجأة

وحول سرعة قرار المشاركة في كأس الخليج بعد ان كانت خارج خطة المنتخب، قال بن سلمان: بالنسبة لنا لا تعتبر مفاجأة، لاسيما أن اتحاد الكرة قد وضع في رزنامة الموسم التوقف في هذه الفترة وبالتالي لن يؤثر ذلك على المسابقات، كما أن مدرب المنتخب كان قد وضع مسبقا تجمعا محليا في شهر ديسمبر، بالإضافة إلى أن المنتخب البحريني شهد تجمعات دورية في الأشهر الماضية نظير مشاركته في تصفيات كأس آسيا 2019، وبالتالي فإن البطولة لا تعتبر مفاجأة، وهي محطة مهمة للجميع سواء كان اتحادا وجهازين فني وإداري وكذلك اللاعبين.