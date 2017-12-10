مبارك الخالدي

أشاد المنسق الإعلامي لفريق الكرة بالنادي بالعربي مشعل العبكل بأداء «الأخضر» أمام الكويت رغم الخسارة 1-2 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس ولي العهد.

وقال العبكل لـ «الأنباء»: نعتذر لجماهيرنا الوفية وكانت الرغبة صادقة لدى اللاعبين والجهاز الفني بمواصلة العزف على نغمة الفوز في المباريات الأخيرة، لكننا لم نوفق في ذلك ربما لعدم استغلال الفرص المتاحة.

وأضاف: قدم فريقنا أداء متطورا يحسب إلى الجهاز الفني والروح العالية للاعبين أمام فريق قوي وهو الأفضل في الكويت من الناحيتين البدنية والفنية.

وأردف قائلا: اعتقد أن الخسارة لن تؤثر على حظوظنا في التأهل إلى الدور نصف النهائي والعربي قادر على حجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة وتحقيق آمال جماهيره.

وعن الملف الخاص بالمحترفين، قال العبكل: إن هذا الملف هو من اختصاص مجلس الإدارة والجهاز الفني اللذين لديهما التصور الكامل عن وضع المحترفين الحاليين وكذلك الوضع القانوني للفريق وإذا ما كان في مقدورنا التسجيل في الفترة المقبلة من عدمها لكن في كل الأحوال فإن مجلس الإدارة لن يتوانى عن دعم الفريق وتحقيق آمال الجماهير العرباوية الوفية.