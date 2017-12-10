مبارك الخالدي

تقام مساء اليوم منافسات الجولة الـ 11 من دوري الشباب (تحت 19 سنة) لكرة القدم.

ومن المتوقع ان تحفل المباريات بالكثير من الاثارة والندية نظرا للتقارب في المستوى الفني بين الفرق المتنافسة على المراكز الاولى.

ويلتقي المتصدر القادسية (30 نقطة) مع النصر (22) على ستاد الصداقة والسلام، كما يشهد ستاد نادي الكويت موقعة مثيرة تجمع بين الكويت (27) مع العربي (15).

ويسعى كل من القادسية والكويت لاجتياز منافسيهما اليوم قبل اللقاء الحاسم الذي يجمعهما في الجولة المقبلة.

ويستضيف الساحل (22) جاره الفحيحيل (6)، ويحل التضامن (16) ضيفا ثقيلا على خيطان (3)، وعلى ستاد ثامر يستقبل السالمية (16) فريق كاظمة (13)، كما يلتقي الصليبخات (3) مع الشباب (نقطة واحدة) على ملعب الأخير.

وتستكمل المواجهات غدا، اذ يشهد ستاد مبارك العيار مواجهة مثيرة تجمع اليرموك (14) مع الجهراء (13).