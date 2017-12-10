النصر يعبر التضامن.. .. وكاظمة يكتسح الساحل





ناصر العنزي - مبارك الخالدي - يحيى حميدان - أحمد السلامي

واصل القادسية صدارته لفرق المجموعة الثانية لبطولة كأس ولي العهد بعد فوزه المستحق على خيطان ٦-١ في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد نادي الكويت ضمن الجولة الرابعة.



ورفع الاصفر رصيده الى ١٠ نقاط في الصدارة وبقي خيطان في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.



لم يجد القادسية صعوبة في بسط سيطرته على المباراة منذ الشوط الاول للفارق البدني والمهاري بين اللاعبين.



وسجل للأصفر مبكرا بدر المطوع من مجهود شخصي بعد ان مر من اكثر من لاعب وسدد الكرة على يسار الحارس احمد الدوسري (٥).



وأرسل المطوع كرة عرضية على رأس المدافع المتقدم خالد ابراهيم الذي اودعها في المرمى (١٢).



وواصل المطوع تألقه ليرسل عرضية اخرى لكن هذه المرة على رأس احمد الرياحي الذي ارسلها على يمين الحارس الدوسري (٢٧).



ومن هجمة مرتدة لخيطان ارسل عبدالعزيز اسماعيل عرضية انبرى لها فواز مبيليش غير المراقب ليغمزها على يمين الحارس احمد الفضلي (٣٣).



وسجل المطوع هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بعد ان استقبل عرضية رضا هاني ليضعها المطوع بالرأس في المرمى (٣٧).



وفي الشوط الثاني، تحسن اداء خيطان لكنه لم ينجح في التسجيل، فيما اهدر المطوع ركلة جزاء بعد ان سدد الكرة بالعارضة (٦٧).



ومن متابعة لكرة ساقطة، نجح المدافع خالد ابراهيم في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه (٦٨)، وفي الوقت بدلا من الضائع للشوط اضاف المطوع هدفه الثالث والسادس لفريقه لتنتهي المباراة بفوز قدساوي مستحق.



تألق جهراوي



حقق الجهراء فوزا مستحقا على السالمية بنتيجة 4 ـ 2 في مباراة عامرة بالأهداف على مدار الشوطين، وبذلك قفر الجهراء للمركز الثالث برصيد «9» نقاط فيما بقي السالمية على نقاطه الـ «7» وتزداد بذلك حدة المنافسة بين الفرق على خطف بطاقتي التأهل.



استغل الجهراء فرصه على أكمل وجه وسجل هدفين في الشوط الأول أصابتا الخصم بارتباك، وسجل فيصل زايد الهدف الأول من ركلة جزاء «8»، وأضاف الهدف الثاني محمد سعد بعد تمريرة متقنة من البرازيلي توريس، ولم يكن السالمية سيئا في الشوط الأول بل نظم هجمات سريعة ووصل مرمى الحارس الجهراوي بندر سليمان وأضاع فرصا خطرة بفضل تحركات عدي الصيفي وفراس الخطيب، في حين كان الجهراء يهاجم بانتظام ويصل ويهدد نتيجة تحركات لاعبيه فيصل زايد وفايز الظفيري وأحمد هشام ومحمد سعد والبرازيلي توريس.



شوط أهداف



٭ في الشوط الثاني تمكن السالمية من تسجيل هدف من ركلة جزاء نفذها فراس الخطيب «52»، وسريعا أضاف الجهراء الهدف الثالث بعد هجمة منظمة انتهت عند فايز الظفيري أحسن في إيداعها مرمى سطام الحسيني «59»، وحافظ مدرب الجهراء بونياك على تماسك فريقه وخرج بنقاط ثمينة بعد ان أجاد لاعبوه في عطائهم داخل الملعب فيما اجتهد لاعبو السالمية لكنهم اصطدموا بدفاع الخصم، وأضاف المتألق محمد سعد الهدف الرابع بطريقة جميلة «88» ثم سجل فراس الخطيب الثاني للسالمية «90».



خماسية لكاظمة



وعلى ستاد التضامن، حقق كاظمة فوزا كاسحا على الساحل بخماسية نظيفة.



ورفع «البرتقالي» رصيده الى 9 نقاط بالمركز الثاني، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بنقطة واحدة.



وسجل خماسية كاظمة كل من عبدالله الظفيري (13) والتيمور شرقي جوليانو مينيرو (49) وعمر الحبيتر (63) وناصر الفرج (86) والبرازيلي جولسن من ركلة جزاء (93).



وعلى ستاد ناصر العصيمي بنادي خيطان، تمكن النصر من الفوز على التضامن 2-1، وسجل هدفي «العنابي» يوسف قلفا وزبن العنزي، فيما سجل هدف التضامن مشعل الشمري.



ورفع الفريق النصراوي رصيده الى 6 نقاط، فيما بقي التضامن على رصيده السابق بـ 3 نقاط.