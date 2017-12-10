مبارك الخالدي

قال مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت، الأردني عبدالله بوزمع، ان قرار رفع الايقاف عن الكرة الكويتية انعكس بالإيجاب على مواجهة فريقه امام العربي في قمة منافسات المجموعة الاولى من بطولة كأس ولي العهد.

وقال بوزمع عقب المباراة: الاجواء كانت مميزة قبل يومين على اقامة المواجهة بسبب التداعيات الايجابية لرفع الحظر عن المشاركات الخارجية للكرة الكويتية.

واضاف: انا كمدرب اردني كنت في غاية السعادة وكذلك اللاعبون قبل المباراة واثناء التدريبات، كنا جميعا تحت شعور لا يوصف من الفرح والسعادة لعودة الحياة الى الكرة الكويتية من جديد الامر الذي بلا شك انعكس بالإيجاب على المباراة.

ومضى قائلا: العربي فريق كبير في جماهيره وتاريخه ومستواه الفني مرتفع، ودخل الاخضر المباراة وهو اجهز من فريقنا الذي لم يلعب بشكل حقيقي منذ شهر ونصف الشهر حيث لم يتسن لنا خوض مباريات ودية في المعسكر بسبب الايقاف وبعد العودة الى الكويت لم نلعب الجولة الاولى للبطولة لوقوعنا «باي» وعندما واجهنا الفحيحيل توقفت المباراة لانسحاب الفريق الخصم وعليه كانت مواجهة العربي مهمة لنا في هذا التوقيت.

وتابع بالقول: نحمد الله ان ظهر لاعبونا بالشكل المطلوب وخصوصا بعد ان سجل العربي هدفه الاول وكان قادرا على العودة الى المباراة لجاهزيته البدنية والفنية لكننا نجحنا في اغلاق منطقة الوسط بالشكل المطلوب وبالتالي الخروج بثلاث نقاط مهمة.