سيارة جاكوار I-TYPE 2 تثبت قدرتها وكفاءتها الخارقة في مضمار السباق



نجح فريق «باناسونيك جاكوار» البريطاني باعتلاء منصة التتويج لأول مرة في بطولة «فورمولا إي» التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات»، حيث احتل سائق الفريق المحترف ميتش إيفانز المركز الثالث بجدارة.

وبعد تقديمه لعرض مذهل خلال جولة افتتاح الموسم في عطلة نهاية الأسبوع، فاز إيفانز بالمركز الثالث بعد تأكيد «الاتحاد الدولي للسيارات» استبعاد سائق فريق «آبت شايفلر أودي» دانييل أبت بسبب مخالفة في الشروط الفنية لمواصفات السيارة.

وقدم السائق النيوزيلندي إيفانز عرضا رائعا في اليوم الثاني من سباق هونغ كونغ، ليتمكن فريق «باناسونيك جاكوار» من تسجيل أفضل مركز تأهيلي له على قوائم الصدارة منذ انطلاقته.

وبعد تسجيل أسرع وقت في مرحلة التأهل، شارك إيفانز لأول مرة في جولة «سوبر بول» لأسرع 5 سائقين، والتي تعتبر المشاركة الأولى للفريق.

وإثر حدوث مخالفة بسيطة لتجاوز المستوى المسموح به من الطاقة خلال الجولة، حصد إيفانز المركز الرابع وأثبت قدرة سيارة جاكوار I-TYPE 2 الجديدة على المنافسة لتسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الموسم الثاني للفريق في بطولة «فورمولا إي».

وحقق نيلسون بيكيه الابن بداية قوية لسلسلة سباقات السيارات الكهربائية بالكامل خلال سباق اليوم الاول مع تحقيق الفريق لأفضل النتائج منذ بداية مشاركته في الموسم وحصده للمركز الرابع.

وفي سباق اليوم الثاني، خرج بيكيه من التصفيات مسجلا المرتبة 12.

وبالنظر إلى النتائج المشرفة التي حققها في عطلة نهاية الأسبوع، يمكن له مغادرة هونغ كونغ وهو على ثقة تامة من العودة في الموسم المقبل بقوة وعزيمة أكبر.

وبعد المشاركة في أول سباقين من بطولة «فورمولا إي» لهذا الموسم، تظهر نتائج فريق «بانوسونيك جاكوار» بأن الموسم سيكون واحدا من أكثر المواسم تشويقا على الإطلاق.

ويتطلع الفريق حاليا للمشاركة في ثالث سباقات هذا الموسم في مدينة مراكش المغربية، وذلك بعد الاستفادة من التجربة التي تحفزه لتسجيل المزيد من النقاط.

وبهذه المناسبة، قال ميتش إيفانز الذي احتل المركز الثالث: «أنا فخور جدا بما حققته لفريق باناسونيك جاكوار الذي توج لأول مرة من بين الفائزين الثلاثة في بطولة فورمولا إي، وكان من الرائع التنافس مع دانييل أبت، فهو شخص رائع وأحد زملائي المقربين، وبعد خوضنا لعام حافل بالتحديات خلال الموسم الأول، يعتبر إنجازنا خير مكافأة للجهود الدؤوبة التي بذلها جميع أعضاء الفريق بدون استثناء، وسنحتفل بهذا الإنجاز معا، ومن ثم نعود إلى حلبة المنافسة مجددا».

ويمكن للمشجعين التصويت لسائقهم المفضل في السباق الثالث من هذا الموسم الذي سيقام في مدينة مراكش عبر Fanboost.