أعلنت اللجنة الفنية باتحاد الكرة القائمة الأولية لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم التي تضم 36، وذلك عقب اجتماعها مع المدرب الصربي بوريس بونياك الذي سيتولى مهمة تدريب المنتخب في بطولة خليجي 23.

وتضم القائمة اللاعبين فيصل عجب (التضامن)، ومحمد سعد العجمي وفيصل زايد وحمود ملفي (الجهراء)، وشبيب الخالدي (الساحل)، وفيصل العنزي وغازي القهيدي وفهد مرزوق وخالد الرشيدي (السالمية)، وحسين الموسوي وعلي مقصيد وطلال نايف ومحمد فريح وسليمان عبدالغفور (العربي)، وبدر المطوع ومحمد الفهد ورضا هاني وأحمد الظفيري وضاري سعيد وخالد علي ناصر القحطاني وخالد محمد إبراهيم (القادسية)، وناصر فرج ومشاري العازمي وحمد حربي (كاظمة)، ويعقوب الطراروة وعبدالله البريكي وسامي الصانع وحسين حاكم وفهد حمود وحميد القلاف ومصعب الكندري وفهد العنزي (الكويت)، ومشعل فواز (النصر)، والمحترفون خارج الكويت فهد الأنصاري وسلطان العنزي وفهد الهاجري.

ويتجمع المنتخب مساء يوم اليوم الأحد بنادي كاظمة على أن يدشن تدريباته في السادسة على ستاد الصداقة والسلام، استعدادا لبطولة خليجي 23.