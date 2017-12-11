الدوحة- فريد عبدالباقي

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعا في الحادية عشرة من صباح اليوم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين القطري والخليجي ورئيس المكتب التنفيذي وذلك من أجل اعتماد قرار إقامة بطولة كأس الخليج العربي في النسخة الثالثة والعشرين بالكويت والتي ستقام خلال الفترة من 22 الجاري حتى 5 يناير المقبل، بالإضافة إلى اعتماد جدول مباريات البطولة بالكامل، وأيضا مشاركة المنتخبات الثمانية بعد إقرار الأخير لاتحادات الإمارات والسعودية والبحرين على خوض غمار «خليجي 23» على أرض الكويت.

نفس القرعة

ومن المقرر أن تقام البطولة الخليجية بنفس إجراءات القرعة التي جرت في الدوحة يوم 25 سبتمبر الماضي، مع اعتبار الكويت بلد المنظم على رأس المجموعة الأولى، كما تنص لوائح الاتحاد الخليجي بجانب السعودية والإمارات وعمان، وفيما يأتي منتخب قطر (حامل اللقب) على رأس المجموعة الثانية بجانب منتخبات اليمن والعراق والبحرين.

وكان اتحاد الكرة قد اختار ملعب نادي الكويت لإقامة مباريات المجموعة الثانية، فيما تم تحديد ملعبي الجهراء والنصر لإقامة تدريبات المنتخبات.