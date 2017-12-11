الدوحة - فريد عبدالباقي

يقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي اعتماد طواقم تحكيمية من الدول المشاركة، حيث يناقش أعضاء اللجنة أسماء طواقم الحكام المرشحين من قبل الاتحادات الأعضاء، وما يخص الاستعانة بحكام أجانب كمحايدين من الاتحادين الدولي والآسيوي.

وقد قامت الاتحادات الخليجية بإرسال أسماء الحكام المرشحين لإدارة مباريات البطولة الخليجية والتي تضم كلا من: عبدالرحمن الجاسم «حكم ساحة»، وطالب المري «مساعد أول» وسعود المقالح «مساعد ثاني» من (قطر)، وهيثم الوليدي «حكم ساحة»، وعلي الحسني «مساعد أول»، وطلال ناجي «مساعد ثاني»، وأمين ردمان «حكم ساحة/ رابع» من اليمن، وأحمد الكاف «حكم ساحة»، وأبوبكر العمري «مساعد أول»، وراشد الغيثي «مساعد ثاني» من سلطنة عمان، وفهد المرداسي «حكم ساحة»، وعبدالله الشلوي «مساعد أول»، ومحمد العبكري «مساعد ثاني»، من السعودية، وعلي عداي «حكم ساحة»، أمير داود حسين «مساعد أول»، وواثق مدلل عبيد «مساعد ثاني»، من العراق، ونواف شكرالله «حكم ساحة»، وياسر تلفت «مساعد دولي»، وإبراهيم سبت «مساعد دولي» من البحرين، بالإضافة إلى حكام من الكويت.



وكما يرد المكتب التنفيذي على المقترح المقدم من لجنة الحكام الخاص بحوافز الحكام والتي تمت إحالته إلى اللجنة المالية بالاتحاد الخليجي للاطلاع وإبداء الرأي.

وبعد اعتماد طواقم الحكام بشكل رسمي من قبل المكتب التنفيذي سيتم مشاركتهم في دورة صقل الحكام بالكويت قبيل انطلاق البطولة الخليجية كما تجري اختبارات اللياقة البدنية لهم، ويحاضر فيها العراقي طارق أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الخليجي.