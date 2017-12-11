اليوسف: منتخبنا يعسكر في «الجميرا» وينقل تدريباته إلى ستاد نادي اليرموك

لا مجال لضم أي لاعب فالقائمة اكتملت





ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم

قال رئيس الاتحاد الشيخ احمد اليوسف امس ان قائمة الأزرق مكتملة ونهائية تضم ٣٦ لاعبا، على ان تقلص الى 26، وبعدها الى 23 قبل البطولة، موضحا: «لم أسمع انه جرى ضم اي لاعب ومساعد ندا كان في علاج بألمانيا»، معلنا ان الأزرق سيلعب وديا مع البحرين في 17 او 18 الجاري وقطر، وسيدخل المنتخب معسكرا الثلاثاء ليلا في فندق الجميرا المسيلة.

وأضاف اليوسف في حديثه للإعلاميين، لا يمكن مكافأة لاعبي كاظمة يوسف ناصر وطلال فاضل بالانضمام الى المنتخب بعد ما حدث معهما، لافتا الى اننا سنعمل على تجهيز منتخب قوي لأولمبياد طوكيو 2020، ومونديال قطر 2022.

وخاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أول تدريباته على ستاد الصداقة والسلام بعد غياب امتد لأكثر من عامين وقاد التدريبات التي حضرها ٣٢ لاعبا، بغياب خالد الرشيدي والمحترفين الثلاثة سلطان العنزي وفهد الأنصاري وفهد الهاجري، المدرب الصربي بوريس بونياك ويساعده الوطني ثامر عناد، ومدرب اللياقة الصربي بيتر بديلا للجبابلي، حيث تعتبر قيادة بونياك للأزرق مؤقتة بنظام الإعارة من الجهراء حتى انتهاء بطولة «خليجي 23» المقررة إقامتها في الكويت 22 الشهر الجاري حتى 5 يناير المقبل.

الى ذلك، يواصل المنتخب تدريباته اليوم على ستاد عبدالله الخليفة في نادي اليرموك.

قائمة اللاعبين

وكانت اللجنة الفنية باتحاد الكرة اعلنت القائمة الأولية لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم التي تضم 36 لاعبا هم: فيصل عجب (التضامن)، ومحمد سعد العجمي وفيصل زايد وحمود ملفي (الجهراء)، وشبيب الخالدي (الساحل)، وفيصل العنزي وغازي القهيدي وفهد مرزوق وخالد الرشيدي (السالمية)، وحسين الموسوي وعلي مقصيد وطلال نايف ومحمد فريح وسليمان عبدالغفور (العربي)، وبدر المطوع ومحمد الفهد ورضا هاني وأحمد الظفيري وضاري سعيد وخالد علي ناصر القحطاني وخالد محمد إبراهيم (القادسية)، وناصر فرج ومشاري العازمي وحمد حربي (كاظمة)، ويعقوب الطراروة وعبدالله البريكي وسامي الصانع وحسين حاكم وفهد حمود وحميد القلاف ومصعب الكندري وفهد العنزي (الكويت)، ومشعل فواز (النصر)، والمحترفون خارج الكويت فهد الأنصاري وسلطان العنزي وفهد الهاجري.