يحيى حميدان

تسعى إدارة فريق الكرة بنادي خيطان والجهاز الفني بقيادة المدرب محمد الأنصاري إلى استغلال فترة الراحة الحالية، بسبب اقامة «خليجي 23» في البلاد، لتقييم وضع «الفريق الأحمر والأسود» والعمل على التعاقد مع محترف أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة الشهر المقبل.

وفتحت إدارة خيطان قنوات التفاوض مع أكثر من لاعب ومحترف للتوقيع مع افضلهم ويقدمون الإضافة للفريق. ومنح الجهازين الاداري والفني راحة للاعبين لمدة يومين عقب الخسارة من القادسية 1-6 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لكأس ولي العهد، على أن يعاود الفريق تدريباته غدا للحفاظ على المعدل اللياقي للاعبين خلال فترة التوقف. واقترب اللاعبان ضاري الفضلي ويوسف مطر من العودة الى الفريق، إذ من المقرر أن يدخلا التدريبات الجماعية بعد 10 أيام.

وخاض الفضلي المباراة الأولى لخيطان في الموسم أمام الساحل وتعرض للإصابة في العضلة الضامة، فيما أصيب مطر بالرباط الصليبي خلال معسكر الفريق في تونس ولم يشارك في أي مباراة هذا الموسم.