عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في السالمية بدر الخالدي ان فريقه لم يكن يستحق الخسارة من الجهراء 2-4 في الجولة الرابعة من كأس سمو ولي العهد، مشيرا إلى أن النتيجة العادلة كانت من المفترض أن تنتهي بالتعادل وذلك ليس تقليلا من اداء الجهراء المميز والذي أظهر فيه روحا قتالية رائعة، لافتا إلى أن الأخطاء الدفاعية كانت وراء الخسارة بالإضافة إلى استغلال المنافس للفرص التي أتيحت له بالتركيز على اللعب داخل منطقة الجزاء ونجح فيها.

وأشار الخالدي إلى أن أمل تأهل السماوي للدور نصف النهائي ما زال قائما وبقوة من خلال الفوز في الـ3 مواجهات المقبلة، حيث ستتواجه باقي فرق الصدارة مع بعضها البعض ما يعني توقفهم من خلال المواجهات المباشرة بينهم، مشيرا إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات يومين على أن يقرر متى تعود التدريبات مرة أخرى اليوم.

وأضاف الخالدي انه كان يتوقع أن يتم استدعاء مهاجم الفريق نايف زويد لصفوف المنتخب لما يقدمه من مستوى لافت، مشيرا إلى أن زويد من اللاعبين المميزين ويستحق أن يكرم ويتوج مجهوده بالمشاركة في خليجي 23.