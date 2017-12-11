مبارك الخالدي

قال مساعد مدرب فريق كرة القدم بنادي الجهراء نواف جابر إن الفريق سيستمر في تدريباته الإعدادية وفق البرنامج المعد من الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك الذي تمت إعارته إلى قيادة منتخبنا الوطني. وأوضح جابر انه سيتولى قيادة تدريبات الجهراء خلال فترة التوقف للحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين. وعن الفوز على السالمية برباعية ضمن بطولة كأس ولي العهد، أكد جابر ان اللاعبين شعروا بأهمية الثلاث نقاط وان الفوز مطلب مهم اذا ما اردنا الحفاظ على آمالنا في المنافسة على حجز احدى بطاقتي التأهل وكان هذا الشعور هو الدافع الاكبر للاعبين، اذ ان التعادل أو الخسارة ربما يطيحان بآمال المنافسة بعيدا. وأردف قائلا: كانت مباراة مميزة لفريقنا من حيث الأداء والنتيجة عكست ما كنا نتحدث عنه بأن الجهراء يخوض البطولات المختلفة بشعار المنافسة وليس فقط المشاركة. وعن اختيار 3 من لاعبيه لصفوف الأزرق، قال: المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الوقوف خلف المنتخب والجهراء أول الداعمين، والكل يعلم ان فترة الاعداد للمشاركة في دورة الخليج قصيرة جدا، ولن نتحدث عن اختيارات اللاعبين في المرحلة الحالية لأن المهم هو ان نكون مع الأزرق ويقدم الصورة اللائقة المعهودة عنه.