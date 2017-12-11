تنطلق في الساعة 3:00 عصر اليوم منافسات الاجتماع السادس لسباقات السرعة بنادي الصيد والفروسية للموسم الحالي بمشاركة 55 جوادا على 5 أشواط.

وتتجه الأنظار الى الشوط الخامس لجياد مختلط كلاس 2 على مسافة 1600 متر (8 أثمان) على كأس شركة عذراء العقارية، بمشاركة 12 رأسا وهي «القادم أجمل» و«الأشرس» للدعية، و«طراق» للنشاما، و«سطوان» لبندر المطيري، و«خير نايف» و«تجمل» لأبناء نايف الدبوس، و«سالك» و«نوماس صالح» للعصيمي، و«الهوم» لعقاب المطيري، و«الوليد» لبندر السيحان، و«مدباج» لمحمد عويد، و«مرهق» للعضيلة والعرو.

كما يتنافس 13 جوادا من المختلط كلاس 2 في الشوط الأول على مسافة 2000 متر، و14 في الشوط الثاني لجياد مختلط كلاس 4 على مسافة 1200 متر، و10 في الشوط الثالث لجياد مختلط عربي على مسافة 1800 متر، و6 في الشوط الرابع لجياد مختلط انتاج محلي على مسافة 1600 متر.

ووجه مدير عام السباق بنادي الصيد والفروسية الشيخ عبدالله السلمان الشكر الى شركة عذراء العقارية على رعايتها للسباق عبر الشوط الخامس لجياد مختلط كلاس 2 على مسافة 1600 متر والذي يشارك فيه 12 رأسا للفوز بالكأس.

وبين أنه يتوقع منافسة قوية خلال الاجتماعات المقبلة، حيث أصبحت جميع الجياد جاهزة بصورة كاملة للمنافسة على الكؤوس، نظرا للدعم المقدم في جميع السباقات.