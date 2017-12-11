أحمد السلامي

أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة عبدالحميد العسعوسي ارتياحه لمستوى أداء فريقه خلال مباراته مع الساحل والتي انتهت بخمسة أهداف نظيفة قائلا: المباراة بصورة عامة كانت جيدة من الناحية الفنية رغم تحفظي الشديد على مستوى الفريق في الشوط الأول والذي كان مخالفا للتوقعات، حيث كان لاعبونا متسرعين وغير منظمين وهو الأمر الذي أدى إلى تدني مستواهم بصورة واضحة وملحوظة، فيما قمنا بإجراء تغيير على الخطة في الشوط الثاني أدت إلى تصحيح الوضع وتحقيق فوز مستحق.

وقال: الشوط الأول بدت فيه بعض السلبيات التي تلافينا في الشوط الثاني وعملنا على معالجتها وتصحيحها ليظهر الفريق بالصورة المطلوبة وكان من المفترض أن ننهي اللقاء بنتيجة أكبر إذ أهدرنا عددا من الفرص التي كانت ستساهم بالخروج بنتيجة ساحقة.

وأضاف: الساحل لعب بأسلوب دفاعي حيث حصن مرماه ولعب بمهاجم واحد وهو ما جعل من الصعب اختراق التكتل الدفاعي الأمر الذي جعلنا كجهاز فني نعيد ترتيب أوراقنا لتلافي المشكلة وإيجاد الثغرات والتركيز عليها وهو ما حدث فعليا خلال الشوط الثاني، حيث أخرجنا عبدالله الظفيري ودخل بدر العنزي بديلا عنه لترتيب أوراق الفريق ونجحنا في التغيير واستفدنا منه بالشكل المطلوب.

وختم العسعوسي حديثه: بطولة كأس ولي العهد توقفت مؤقتا بسبب إقامة بطولة خليجي 23 في البلاد وهي فرصة لإعداد وتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للمباريات المتبقية، حيث سنلتقي في أولى مبارياتنا القادمة القادسية وفي حال فوزنا عليه سنكون في صدارة المجموعة الثانية وهذا ما نطمح إليه في الفترة القادمة على أن تليها بعد ذلك أهداف أخرى في مقدمتها المنافسة على اللقب الذي نسعى إلى تحقيقه.