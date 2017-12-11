مبارك الخالدي

اكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالوكالة د.حمود فليطح أن انتخابات الأندية ستقام على الأرجح منتصف العام المقبل 2018.

وقال فليطح، في برنامج «بين الشوطين» على قناة «كويت سبورت»، إن الوقت لا يسعف الهيئة للإعلان عن اقامة الانتخابات بسبب الإجراءات وتسلسلها، حيث إن شهري فبراير ومارس المقبلين سيشهدان عمليات التسجيل وتحديث البيانات السنوية وتسديد الرسوم وهي مواعيد مثبتة، كما أن القانون الجديد بحاجة الى إعداد لائحة خاصة يتم إرساله الى الأندية للتعديل على الأنظمة الأساسية، على أن يعاد إلى الهيئة تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية وفق القنوات الرسمية وجميع تلك الخطوات تتطلب وقتا لا يمكن تجاوزه الأمر الذي يرجح إقامة الانتخابات منتصف العام المقبل.