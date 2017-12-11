يعقوب العوضي

تستأنـف منــافســات دوري الدمج لكرة اليد في صالة الشهيد فهد الأحمد، اذ تقام 3 مباريات اليوم ضمن الجولة التاسعة من البطولة، فيلتقي الصليبخات (٧ نقاط) مع التضامن (بلا رصيد)، ويلتقي خيطان (٨ نقاط) مع الفحيحيل (٥ نقاط)، وفي ثالث مباريات اليوم، يتواجه الجهراء (٤ نقاط) مع الشباب (نفس الرصيد)، وكانت مباريات الجولة التاسعة تأجلت من الأسبوع الماضي حتى اليوم بسبب القمة الخليجية والتي اقيمت في البلاد حينها.

مواجهة الصليبخات مع التضامن شبه محسومة، ويملك الصليبخات بصيصا من الأمل للتأهل الى الدوري الممتاز ودون ادنى شك سيتمسك الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني فيصل صيوان بتحقيق نتيجة ايجابية، بينما يأمل مدرب التضامن ماجد العليمي ان يتمكن الفريق من تقديم مباراة جيدة فنيا وان تصحو كتيبته من سباتها العميق. وفي المواجهة الثانية، يأمل خيطان باستمرار نتائجه الإيجابية والتفوق على حساب الفحيحيل خاصة ان المنافسة على المعد الخامس المؤهل الى الدوري الممتاز لا تزال متاحة، وفقد الفحيحيل فرصه بالصعود، الا ان الجهاز الفني بقيادة المدرب ماركو فيتش يسعى الى تطوير الفريق وإعداده للمستقبل.

لقاء الجهراء مع الشباب لا يسمن ولا يغني من جوع، اذ يخوض الطرفان اللقاء بعد فقدانهما لفرص التأهل رسميا، الا ان الفائدة تكمن في معالجة الأخطاء وتجربة اللاعبين الصغار واكتشاف مواهب جديدة تدعم حظوظ الفريقين في الدرجة الاولى وكأس الاتحاد.