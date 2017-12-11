أكد رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية والرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرماية م.دعيج العتيبي أهمية البطولة الآسيوية العاشرة بمدينة واكو اليابانية المقامة في الفترة من 7 - 12 ديسمبر الجاري.

وقال العتيبي إن هذه البطولة تؤهل للمشاركة في الألعاب الأولمبية للشباب المقررة بالأرجنتين في أكتوبر المقبل، وأوضح أن الاتحاد الآسيوي للرماية ومقره الكويت حرص على الإعداد للبطولة الآسيوية العاشرة بالتعاون مع الاتحاد الياباني للرماية ورئيس الاتحاد الياباني ماتسوموتو الذي قال إنه يرتبط بعلاقات مميزة مع الاتحاد الكويتي للرماية. وأشار العتيبي إلى أن عددا من الدول الآسيوية المشاركة في البطولة تتطلع للمشاركة في بطولة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الدولية للرماية التي ستقام بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية في الفترة من 12- 19 يناير المقبل، وقدر عدد الدول المشاركة بنحو 45 دولة. وتقدم العتيبي بالتهاني للقيادة السياسية للنجاح الكبير في رفع الإيقاف الجائر عن الرياضة الكويتية وقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير، كما تقدم بالشكر لوزير التجارة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان ومدير هيئة الرياضة د.حمود فليطح وجميع من ساهم بجهد لرفع الإيقاف.