حقق المتسابق عبدالله الفاضل أمس المركز الثاني في بطولة ملك تايلند الدولية للدراجات المائية في مدينة باتايا.

واعرب الفاضل لـ«كونا» عن بالغ سعادته لتحقيق هذا الإنجاز الكبير ورفع علم الكويت على منصة التتويج في واحدة من أكبر الفئات وأصعبها وهي الستوك لكبار المحترفين (برو) لاسيما ان المنافسة كانت مع نخبة كبيرة من المتسابقين من مختلف القارات.

وأوضح الفاضل انه واجه ظروفا صحية اثرت على أدائه في اول مرحلة من المراحل الأربع للسباق وهي التي أبعدته عن المركز الاول الا انه سعيد بما قدمه من اداء وسيطرة على باقي المراحل وصولا الى التتويج بالمركز الثاني.

واشاد بالاهتمام الحكومي من خلال دعم الخطوط الجوية الكويتية المستمر منذ عام 2010 اضافة الى رعاية القطاع الخاص من خلال كل من بنك الكويت الدولي وشركة الخليج للكيبلات.

يذكر ان الفاضل قد حقق لقب بطولة موسم الولايات المتحدة الأميركية في فئتي المعدل والستوك لكبار المحترفين (برو) والتي أقيمت بشيكاغو في سبتمبر الماضي.