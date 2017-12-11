بيروت ـ ناجي شربل

ختم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» جياني إنفانتينو زيارة عائلية الى بيروت استمرت 72 ساعة، لكنه احيط فيها باستقبال رسمي من قبل الدولة اللبنانية.

وعلمت «الأنباء» ان الضيف الكبير قضى ليلته في قصر الرئيس السابق لنادي الصفاء الشيخ وجدي ابوحمزة رئيس مجلس ادارة «كوكا كولا» لبنان.

وفي اليوم الاخير لزيارته، حضر إنفانتينو زهاء 10 دقائق من مباراة الانصار والنبي شيت التي اجريت على ملعب العهد على طريق المطار، ولبى دعوة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم م. هاشم حيدر على غداء في مطعم «ديوان السلطان ابراهيم» في الاشرفية في حضور اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني، بعدما كان زار مقر الاتحاد في فردان الذي يحمل اسم الشهيد فهد الاحمد.

ثم كانت لإنفانتينو جولة في السيارة في شوارع العاصمة اللبنانية.

وسأل مرافقه مدير العلاقات العامة في الاتحاد محمود ابو النجا عن الفريق الذي يشجعه في الدوري اللبناني. ولما أجابه ابو النجا بانتمائه الى الانصار رد إنفانتينو: «اعتقدت انك من مشجعي النجمة». ونقل ابو النجا عن إنفانتينو تحضيره شيئا مميزا للبنان في فصل الصيف بعد المونديال.

كما نقل عنه أنه قطع زيارته للعاصمة القطرية الدوحة بعد تلقيه اتصالا من زوجته لينا الاشقر تفيد به بنقل والدها في حالة حرجة الى المستشفى (حيث توفي لاحقا) طالبة منه موافاتها الى بيروت.

ومن بيروت غادر إنفانتينو الى مدينة سيدني الأسترالية عن طريق دبي عبر «طيران الامارات». وكان في وداعه على باب الطائرة في المطار رئيس الاتحاد اللبناني والامين العام جهاد الشحف.