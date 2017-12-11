عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الأزرق الصربي بوريس بونياك انه سيسعى الى تقديم كل ما لديه مع اللاعبين من أجل تحقيق عودة مميزة للأزرق عقب سنتين من الإيقاف الخارجي وغياب الكرة الكويتية عن المشاركات الخارجية.

وبين بونياك أنه سيعمل مع مجموعة من اللاعبين هم الأفضل بالكويت في الفترة الحالية، متمنيا ان يقدم شيئا ولو قليل للمنتخب الذي يعتز بقيادته خلال البطولة التي تحمل الكثير من المعاني لأبناء المنطقة.

وأكد على ثقته في لاعبي المنتخب لتقديم المستوى المأمول لجماهيرهم في ظل ما يمتلكه اللاعبون من خبرات ومستويات، مؤكدا على ان الفترة المقبلة لن تشهد اضافة أي من الأسماء الجديدة في ظل اعتماد قائمة الـ36 الأولية للمنتخب في وقت سابق.

وأشار بونياك الى انه من المبكر الحديث عن المنافسة على اللقب، مبينا أن البداية امام السعودية ستكون الانطلاقة المطلوبة حال الخروج بنتيجة ايجابية، لافتا إلى أن اللاعبين أمامهم فرصة كبيرة عقب سنتين من الغياب والاكتفاء باللعب المحلي لإظهار قدراتهم والتعبير عن أنفسهم في تحدٍ كبير كبطولة الخليج.

وعبر عن سعادته بثقة اتحاد الكرة لتكليفه بتولي مهمة قيادة الأزرق خلال البطولة.