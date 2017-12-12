يحيى حميدان

حقق الكويت فوزا كبيرا على حساب كاظمة بنتيجة 72-58 مساء أول من امس ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من الدور التمهيدي لبطولة درع الاتحاد لكرة السلة.

وتفوق «الأبيض» بشكل واضح على «البرتقالي» الذي قدم أداء طيبا في الربع الأول وأنهاه لصالحه 22-16، بيد ان الكويت قلب الطاولة في الربع الثاني 35-32، والثالث 55-52، وأنهى اللقاء متفوقا بنتيجة 72-58، وسط تألق لافت من عبدالله الشمري وحسين الخباز في تسجيل النقاط.

وعقب نهاية اللقاء، قام طاقم الحكام حافظ الحلبي وعبدالرحمن الشمري ومحمد صلاح، برفع تقرير بلاعب الكويت شعلان مهنا ولاعب كاظمة احمد البلوشي بعد الاحتكاك الذي حصل بينهما. وضمن ذات المجموعة، فاز الشباب على الساحل 73-72.

ورفع الكويت رصيده إلى 4 نقاط، والشباب إلى 3 نقاط، فيما اصبح لكاظمة والساحل نقطة لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية، تغلب القادسية بسهولة على التضامن 89-76، والجهراء على الصليبخات 96-86.

وحصل الفائزون على نقطتين، فيما نال الخاسرون نقطة.