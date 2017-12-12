يعقوب العوضي

تتجه أنظار متابعي كرة اليد إلى صالة الشهيد فهد الأحمد مساء اليوم حين يلتقي العربي (٧ نقاط) مع كاظمة (١٥ نقطة) في إطار منافسات اليوم الثاني من الجولة التاسعة لدوري دمج اليد، ويسبق اللقاء المرتقب مواجهة تجمع السالمية متصدر الترتيب العام (١٦ نقطة) مع النصر (٣ نقاط).

لا تملك كتيبة العربي سوى سلاح الهجوم والهجوم فقط فلا يمكن للمدرب بورت ماجيك التفريط بأي نقطة والا فإن الأخضر سيهبط إلى دوري الدرجة الثانية مرة أخرى، ويعتمد الأخضر على قوة ضاربة مكونة من عبدالله الشمالي، طلال عباس، عبدالله مصطفى والصخرة الدفاعية محمد جاسم كما يملك وليد القلاف في الدائرة ويسانده سالم محبوب وحسين الصايغ والحارسان عبدالله الصفار ومهدي عبدالحليم.

وفي الطرف الآخر، يقدم كاظمة مستويات مميزة ولن يقبل بالتفريط بأي نقطة أخرى، ويعول مدربه رابح غربي على خبرة فيصل واصل وتحركات اسماعيل الخزعل وانطلاقات ابراهيم الأمير والقوة الضاربة يوسف الحداد ويملك عبدالعزيز الظفيري المتألق في حراسة المرمى. وستكون الأعصاب مشدودة منذ بداية المواجهة نظرا لأهميتها المطلقة للفريقين وبنسبة اكبر للعربي الذي يعتبر كل ما تبقى له من مباريات مصيرية وعليه فإن التحكم بالأعصاب والتحلي بالهدوء سيكونان عنصرين مؤثرين في اداء الفريق ومن يمتلكهما سيحسم المواجهة.