عاد إلى البلاد قاما من تايلند، وفد المنتخب الوطني للدراجات المائية المشارك في بطولة كأس ملك تايلند التي أقيمت في مدينة بتايا، واستطاع من خلالها اللاعب العالمي عبدالرحمن غازي العمر استكمال مشوار تألقه من خلال مشاركته الأولى في البطولة، والفوز بالمركز الأول والدرع الذهبية لفئة الإكسبريت ليمتد، فيما استطاع البطل العالمي محمد بوربيع تحقيق المركز الثاني والدرع الفضية لفئة (برو جي دي)، والتي تعتبر من أقوى الفئات وأكثرها إثارة، ووسط تنافس مثير مع الأميركي كريس ماكلوجايد الذي حسم البطولة لصالحه من خلال فوزه بالمركز الأول مسجلا العلامة الكاملة بـ 180 نقطة، وجاء ثانيا بوربيع بمجموع 140 نقطة، وثالثا القطري وليد الشرشيني بـ 131 نقطة.