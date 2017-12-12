أحمد السلامي

نقل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم الذي اجتمع مع سموه صباح امس، وأبلغه تحياته الى كل اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا ضمن «كتيبة الازرق»، مشيرا الى أن سموه مهتم ومتابع لكل التطورات الخاصة بفترة الإعداد الحالية لمنتخبنا الوطني المشارك في «خليجي 23».

وقال خلال زيارته لحصة تدريبية امس في ستاد نادي اليرموك: نحن اليوم كمسؤولين نعمل من أجل توفير احتياجاتكم وتذليل كل العقبات التي تواجهكم، وسنعمل على إنهاء التفرغات الخاصة بكل اللاعبين وتهيئة كل الظروف المناسبة لإنجاح العمل الكبير الذي يبذله القائمون على اتحاد اللعبة.

وأضاف: كما أن المهمة كبيرة على عاتقكم من ناحية الإعداد والتجهيز فهي كبيرة أيضا علينا من ناحية التنظيم، إذ إننا نسابق الزمن لإنجاز المهمة المنوطة بنا في تهيئة افتتاح يليق باسم وسمعة البطولة التي تجمع الاشقاء ونتمنى ان نكون قادرين على تحقيق كل ما هو مطلوب منا بالصورة المطلوبة.

وحث الروضان اللاعبين على الاستفادة من الحصص التدريبية والاستعداد للبطولة بالشكل المتوقع والمأمول منهم، لافتا في الوقت ذاته الى ان اللاعبين غير مطالبين بتحقيق إنجاز بسبب الايقاف الذي اثر سلبا على الإعداد والتجهيز وحرم اللاعبين من المشاركات الخارجية.

من جهته، أناب الشيخ احمد اليوسف لاعب المنتخب الوطني بدر المطوع بالرد نيابة عن اللاعبين على رسالة سمو الامير الذي قال: نشكر سموه على حرصة واهتمامه ومتابعته للإعداد الذي نقوم به حاليا، وهو أمر ليس بمستغرب على سموه الذي لا يتوانى عن تحفيز وتشجيع ابنائه في مخالف المجالات.

في السياق ذاته، اكد الرئيس التنفيذي لشركة VIVA سلمان البدران حرصه على دعم المنتخب الوطني وتقديم شتى انواع الدعم المادي والمعنوي وهو تأكيد على استمرار الشراكة المجتمعية بين الشركة واتحاد اللعبة.